ZeC dice que Chueca "genera más desigualdad entre personas y barrios"

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha acusado a la alcaldesa Natalia Chueca de hacer políticas para «hacer más ricos a los ricos a costa de hacer más pobres a los y las vecinas de esta ciudad, generando una mayuor desigualdad entre personas y barrios». Según la formación, la capital aragonesa se está convirtiendo «en un tablero de juego para operaciones inmobiliarias y urbanísticas pensadas desde los despachos de las grandes corporaciones» y no «desde las plazas, los parques o los hogares de quienes viven y construyen comunidad».

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha realizado una valoración del debate de estado de la ciudad revelando los patrones de gestión del equipo de Natalia Chueca, basados en la especulación urbanística y la privatización de servicios, al tiempo que se merma lo público.

Además, ha propuesto una serie de medidas para mejorar Zaragoza en el plano medioambiental y de adaptación a las temperaturas extremas, con un especial énfasis en los colegios públicos, el arbolado urbano y la protección de los Pinares de Venecia, el refuerzo y mejora del servicio del autobús, un plan de Infancia y un completo Plan de Vivienda para garantizar la vivienda digna en los barrios. También han presentado un decálogo de medidas anticorrupción y para el fomento de la transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Respecto al discurso y los anuncios de la alcaldesa, la formación se ha mostrado «sorprendida» de que hable de «inauguración» de un equipamiento como el Túnel, existente desde 2010, o que una de las grandes novedades sea «el gran eclipse solar del 12 de agosto», ironizando que Chueca «es capaz de vender el cielo de Zaragoza como si fuera suyo».

ZeC ha criticado «el rumbo que la alcaldesa está tomando con la inteligencia artificial y el Zityverse que ya anunció el pasado debate, con asistentes virtuales para preparar la ciudad para las temperaturas extremas cuando la red de refugios climáticos no existe, se talan árboles cada día y no se renaturalizan los patios de los colegios». Al respecto, han defendido que «el mejor dispositivo y el más eficaz para aportar sombra y bajar las temperaturas no es un toldo con tecnología, sino un árbol y hay más de 500 alcorques vacíos en los coles».

En este sentido, la formación ha señalado que el Plan integral de Energía llega «tarde y mal», de igual modo que a otros proyectos como el del Centro Cívico de Parque Goya, para el que han pasado 6 años sin avances, «nada que ver con la Romareda, para el que no han hecho falta más de 6 meses».

La alcaldesa ha presumido de «cultura y deporte», al haber aumentado un 27% las ayudas al deporte de élite y, sin embargo, han reducido a la «mínima expresión» las de las AMPAS, a 60 y 90 euros. Respecto al Teatro Principal, la formación ha señalado que con la reforma de horarios impuesta a los y las trabajadoras del Patronato se pierden las actividades matutinas.

Elena Tomás ha analizado cómo la gestión de Natalia Chueca ha evidenciado «una preocupante tendencia a anteponer los intereses privados, la propaganda y la inacción presupuestaria a las verdaderas necesidades de Zaragoza». Ha enumerado los recortes y la paralización de las inversiones reales destinadas a mejorar la vida de la ciudadanía, y ha criticado que, mientras, «está reforzando su propio aparato político y destinando recursos a operaciones de imagen y marketing que no resuelven los problemas cotidianos de la gente». En un discurso «centrado en ella misma», la alcaldesa ha hecho énfasis en la seguridad de la ciudad. «Seguridad es que todos los vecinos y vecinas tengan garantizado el derecho a la vivienda digna, algo que hoy no está sucediendo».

Viviendas de lujo y modificaciones del pgou

Zaragoza en Común ha rechazado las políticas de vivienda del PP, que ha planificado la venta de 67 millones de euros en suelo público destinado principalmente a la promoción de viviendas de lujo y ha realizado modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en Hispanidad, Lagasca, Garaje Aragón, Portillo, Pº Independencia-CAI, Jesús y María, Tenor Fleta/Príncipe Felipe. «Un suma y sigue continuo que no deja una sola vivienda pública de alquiler social desde que el PP asumió las responsabilidades de gobierno», ha considerado.

Asimismo, ha recordado que más de 10.000 personas permanecen en lista de espera para acceder a una vivienda digna y asequible en Zaragoza Vivienda, y que el plan de la Vivienda de Alquiler Asequible en parcelas dotacionales o de equipamientos ha sido «un traje a medida para que los especuladores y fondos buitre hagan negocio a costa de la necesidad de vivienda, regalándoles el suelo por 75 años».

ZeC ha reprobado «esa misma estrategia especulativa en consecutivas operaciones de urbanismo a la carta». En cuanto al anuncio de una «nueva licencia urbanística exprés», la formación ha asegurado que va a suponer un impedimento más al control y fiscalización por parte de los grupos municipales.

En este sentido, han puesto como ejemplo la Nueva Romareda, un modelo de concesión que prioriza los intereses mercantiles sobre el deporte base y el acceso ciudadano a las instalaciones deportivas; Vía Hispanidad, un proceso de recalificación realizado sin participación vecinal, que incluye la destrucción de espacios públicos y su entrega a promotores privados para la construcción de viviendas de lujo o El Portillo, que iba a ser la tercera zona verde más grande de la ciudad. Ha hecho referencia al crecimiento exponencial de las viviendas turísticas en la ciudad de Zaragoza. En los últimos meses, en la gerencia de urbanismo, han aumentado los expedientes de edificios, especialmente en edificios catalogados, para su transformación en servicios hoteleros, lo que agrava la crisis de vivienda en el Casco Histórico.

Descenso en inversión social

Zaragoza en Común (ZeC) ha mencionado que la capital aragonesa haya protagonizado un «descenso dramático» en su inversión social per cápita, que la ha llevado desde posiciones de liderazgo nacional hasta «la mediocridad más absoluta». La inversión de Zaragoza es de 72 euros menos por habitante y año que la media española.

También se ha detenido en los recortes en políticas de juventud, que han afectado a recursos y servicios fundamentales: se han reducido en 75 mil euros al año las subvenciones para actividades juveniles. Y las asesorías para jóvenes han visto mermadas sus condiciones y, en el caso de la sexológica, cerrada, igual que la oficina de Empleo Joven.

Zaragoza en Común ha hecho también referencia a la subida del precio del billete del autobús en un 25%, mientras han empeorado las frecuencias, en un «deterioro sistemático mientras del transporte público municipal». Respecto a los horarios nocturnos del tranvía, la formación ha apoyado la medida pero creen «vergonzoso» que hayan aplazado el pago a mayo del 2027.

También ha puesto de manifiesto la falta de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones y la constante eliminación del arbolado urbano.

La formación va a presentar en el debate propuestas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas en vivienda, infancia, transporte, medio ambiente y anticorrupción