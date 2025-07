Calvo (Vox) tilda el discurso de Chueca de "previsible" y urge a atajar "la emergencia social" de la vivienda

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha tildado este martes de «previsible y triunfalista» el discurso pronuncido por la alcaldesa, Natalia Chueca, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Ciudad, y ha urgido a atajar «la emergencia social» de la vivienda.

Calvo ha considerado que el discurso pone de manifiesto no «una buena gestión», sino que el Ayuntamiento «dispone de mucho dinero», lo que ha atribuido a «la paradoja de que en España todas las Administraciones disponen de mucho dinero por la voracidad fiscal, pero los ciudadanos tienen cada vez menos, y este Ayuntamiento no es una excepción».

Además, «algunas iniciativas de las que ha presumido la alcaldesa son de Vox», ha continuado Julio Calvo, indicando que la rebaja de impuestos no fue una propuesta sino una exigencia de Vox: «Si no había rebaja no iba a haber presupuestos».

También son propuestas de Vox, que presenta a este debate, la inversión en polígonos industriales, «los grandes olvidados», así como la apertura de una comisaría de la Policía Local en el distrito del Casco Histórico, la instalación de cámaras de videovigilancia en el Casco Histórico y la calle Delicias; la eliminación de carril pacificado del Paseo Echegaray y Caballero; el anuncio de una nueva Ordenanza Cívica; la puesta en marcha del horario nocturno del tranvía y las líneas de ayudas al comercio y las pymes.

«Nos suscita bastante preocupación el anuncio de reformas en el Paseo de la Constitución, Paseo Pamplona y María Agustín porque todas las reformas de los últimos años han supuesto la retirada de carriles de circulación, la supresión de superficie de tráfico y de plazas de aparcamiento».

Cuando se reanude la sesión, a las 16.30 horas, el portavoz de Vox recordará a Natalia Chueca que tiene 15 concejales «y le falta uno, que le aporta Vox, un grupo sensato qeu se lo da cuando lo necesita». También ha dicho que Chueca «disfruta de la peor oposición que ha habido nunca en el Ayuntamiento de Zaragoza, de la coincidencia de un Gobierno autonómico del mismo color político que el Ayuntamiento y no lo están aprovechando».

Ha criticado la Ley de Capitalidad porque «es una mala ley, o no se cumple o se cumple mal» y ha recomendado a la alcaldesa que pida al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que la derogue, indicando que el Consejo de Capitalidad lleva un año y medio sin reunirse.

Respecto al incremento del convenio bilateral, un 5%, ha apuntado que las transferencias de la DGA, el Estado y los Fondos Europeos han aumentado un 28%, de forma que esta subida es «insuficiente y no cubre la insuficiencia financiera del IMEFEZ».

Bolsas de descontento

Julio Calvo ha asegurado que «la alcaldesa ha generado importantes bolsas de descontento», como los vecinos del Parque Bruil y otras zonas donde pernoctan numerosos indigentes; los afectados por el aumento de la delincuencia; los perjudicados por el ruido nocturno de locales de ocio; los que sufren la suciedad y el vandalismo, también quienes padecen los retrasos de los autobuses, y la escasez de plazas para aparcar.

«Yo diría que ha sido una actuación más de marketing que de política y le brindaría un lema electoral: 'Zaragoza, pan y circo', si sigue haciendo la misma política que hasta la fecha». Vox seguirá «la misma línea que hasta ahora», realizando «una oposición leal pero exigente» y negociará «como hasta ahora» los presupuestos si no ha partidas «imposibles de aceptar».

Este grupo municipal presentará cuatro propuestas de resolución para explorar la implantación de la tecnología del autobús autónomo para la prolongación de la línea 1 del tranvía; crear un foro de debate para establecer políticas de movilidad los próximos años; licitar de manera inmediata la contrata del autobús urbano y renunciar al proyecto de la Ciudad Inteligente del Deporte y destinar los fondos plurianuales de esta actuación a políticas de vivienda, o bien para alquiler social para jóvenes o para rehabilitación.