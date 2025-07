Turull descarta apoyar el pacto de financiación: "No podemos votarlo de ninguna de las maneras"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este martes apoyar el pacto de financiación surgido de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat cuando llegue al Congreso: «Si esto de ayer se traduce en un papel que en el Congreso y se tiene que votar, nosotros no podemos votarlo de ninguna de las maneras».

«No se trata de presentar una enmienda para matizar y ver si lo podemos arreglar. Del expolio fiscal no se arregla nada. Lo de ayer no arregla absolutamente nada», ha lamentado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Para Turull, lo acordado es la «perpetuación de lo que se quería cambiar» y, a su juicio, no responde al concierto económico solidario pactado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

«Yo creo que lo de ayer es una tomadura de pelo en toda regla. Es el paradigma que evidencia que el PSC no hará nunca nada que moleste al PSOE», ha subrayado.

Tras reivindicar que en el pacto de Bruselas de su partido con los socialistas recogen su demanda del concierto, ha manifestado que, aunque no ha hablado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ni a los propios republicanos les gusta el acuerdo de la bilateral.

Así, ha reclamado aprovechar la fuerza que tiene en el independentismo en el Congreso, con los escaños de Junts y ERC, para lograr un acuerdo que les satisfaga «y no resignarse ahora con parches».

Mesa de negociación

También ha reiterado que con el PSOE están en fase de «prórroga» porque la confianza no ha mejorado, ha apuntado Turull.

Ante ello, ha advertido de que ya no harán más avisos: «La prórroga no es para siempre, por lo que si tenemos que tomar una decisión la tomaremos. Los socialistas están avisados y reavisados de que esto no puede seguir así».

«El camino cada vez es más estrecho», ha insistido el secretario general de Junts, que también ha explicado que los socialistas ya les han puesto el nombre de las personas que enviarán a negociar a la mesa de Suiza, y que corresponde a ellos hacerlos públicos.

También ha descartado la posibilidad de rehacer puentes con el PP, partido con el que «no se puede ir ni a la esquina», ha zanjado Turull.