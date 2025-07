El Gobierno de Aragón prepara un decreto ley de ayudas por las tormentas del fin de semana

El Gobierno de Aragón prepara un decreto ley de ayudas para los afectados por las tormentas del pasado viernes y sábado. Lo ha anunciado durante su visita a Tarazona (Zaragoza).

El Ayuntamiento de Tarazona ha desalojado, por precaución, doce viviendas de las emblemáticas casas colgadas, en el barrio de la Judería, debido a los desprendimientos de rocas que se han producido en las últimas horas, que se han podido ocasionar por las tormentas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro ha señalado que el Ejecutivo solicitará la declaración de zona especialmente afectada por un fenómeno meteorológico en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, este jueves o viernes.

Las ayudas se elevarán a 150.000 euros, ha continuado el consejero, un gasto que correrá a cuenta del Gobierno de Aragón e incluirá ayudas a personas físicas por la pérdida de su vivienda, también de bienes muebles, vehículos y enseres particulares.

Ha comentado que en Tarazona se han visto afectados 11 vehículos en un garaje y el Gobierno concederá a sus propietarios ayudas por el 50% de su valor. También se darán ayudas a comercios inundados, a empresas y a comerciantes, así como a las Administraciones locales por las infraestructuras dañadas en el casco urbano de los municipios.

«Hemos tenido la suerte de que en este caso, no como pasó la otra vez, no ha habido ni barranqueras ni ríos que hayan sufrido importantes subidas de agua y por tanto, no tenemos problemas de lodo, no tenemos problemas de desbordamientos que puedan suponer hechos mucho más graves».

«Esperemos que no pase muchas veces más este verano porque llevamos en apenas seis meses dos o tres veces ya, lo que nunca había pasado», ha dicho Bermúdez de Castro.

Para los agricultores, algunos con pérdidas del cien por cien, habrá dos tipos de ayudas, unas serán para infraestructuras agrícolas, como motores y casetas de riego, y otras para las cosechas aseguradas.

Roca colapsada

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha indicado a los medios que la roca que se ha desprendido en realidad ha colapsado a causa de las lluvias del viernes «y eso ha debilitado la parte inferior de estas viviendas».

«Como primera medida, los técnicos municipales han revisado las viviendas y han desalojado nueve viviendas en el número 13B de la calle del Conde y tres viviendas en el número 15, que creemos que es la medida de precaución más necesaria en este momento», ha explicado Jaray.

«En paralelo, seguimos trabajando con nuestros técnicos y también con técnicos que han venido de otras entidades privadas y públicas para ver cuál es el estado de la edificación y también para ver cuál es el modo más factible de acceder a este espacio, que es realmente complejo, por la accesibilidad que tiene, por la estrechez de las calles y, en segundo lugar, porque la roca que se ha desplendido está debajo de las viviendas, que en este caso son las que pueden peligrar».

«Mañana volveremos a hacer otra revisión y tomaremos las decisiones necesarias», ha avanzado el alcalde, añadiendo que el siguiente paso es ver cómo evolucionan las fisuras de las casas y tomar una decisión. Las familias están reubicadas.