Merino cree que la nueva financiación de Cataluña "no tiene más objetivo que romper con el sistema de solidaridad"

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha aseverado que la comisión bilateral de este lunes para la financiación singular de Cataluña es «un paso más en ese camino que el independentismo ya inició hace mucho tiempo y que no tiene más objetivo que romper con el sistema de solidaridad y con el sistema autonómico que tenemos de financiación».

La titular de Hacienda, en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, ha señalado que el indepentismo y sus pretensiones siempre han sido «peligrosos para el resto de España, pero en un momento en que el gobierno de España y su presidente son tan, tan débiles, da miedo pensar todo lo que les pueden sacar estos partidos de los que depende».

Merino ha indicado que lo que se está trabajando es «un cupo en toda regla» y que ha advertido que «el independentismo no va a dar todos estos pasos para quedarse como estaba» sino que «obviamente quieren más recursos», por lo que «luego vendrá la letra pequeña» y la cuota de solidaridad «estará condicionada a que otras CCAA suban impuestos». Con un Gobierno «débil», «cada cálculo de ese cupo para pagar al Estado o de la cuota de solidaridad sería una negociación en un cuarto oscuro, como ocurre ahora con el cupo vasco», ha comentado

«Yo he oído muchas veces a dirigentes del PP decir que este cálculo (del cupo vasco)tiene que ser más transparente y por supuesto que se va a trabajar en ese sentido, pero eso no es nada comparado con todo lo que está ocurriendo ahora. Ahora vamos a pasos agigantados hacia esa ruptura de la España constitucional, de la solidaridad interregional y de la igualdad entre españoles», ha lamentado.

Merino ha reprochado las palabras de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, sobre que le daba «envidia» la negociación con Cataluña. «No doy crédito a que digan esas cosas. Yo lo que quiero es un presidente que defienda la igualdad de los españoles y la solidaridad entre las regiones, y no un presidente que esté negociando privilegios para algunos y justamente a cambio de mantener en el poder a alguien que ya no se merece estar en el poder».

Sobre si la Comunitat Valenciana estaría dispuesta a exportar el modelo si le beneficiase, la consellera ha asegurado que no porque cree que es «mentira» que sea extrapolable a otras regiones. Además, ha indicado que «esta comunidad con el gobierno que tiene ahora no va a sumarse al carro de una cosa que es injusta para el resto de españoles, aunque saliera beneficiada».

«Cuando eres un gobierno responsable, tú tienes la obligación de proporcionar una financiación justa y equitativa a todos los ciudadanos de tu país. Lo que tienes que hacer es convocarlos, plantear un sistema de negociación, hacerlo entre todos», ha defendido.

Merino ha subrayado que «es imposible aplicarlo» porque según cálculos de Fedea para que se aplicase a todas las CCAA se requerirían entre 30.000 y 60.000 millones de euro por parte del Estado. Con todo, ha subrayado que «seguiría siendo injusto porque Cataluña, que no es una comunidad infrafinanciada, pasaría a tener muchos más recursos. Serían 150.000 médicos menos en el resto de comunidades, o 250.000 maestros menos en el resto de comunidades como consecuencia de que Cataluña pasaría a tener entre 6.000 y 13.000 millones más según ha calculado Fedea».

La consellera de Hacienda, a preguntas de los medios, ha asegurado que el PP sí tiene un modelo de financiación alternativo. «Lo hemos hablado diferentes consejeros de CCAA gobernadas por el Partido Popular. Está clarísimo. No es tan complicado, es cuestión de voluntad política. Están detectados los fallos, hay que corregirlos, hay que hacerlo más sencillo, más transparente. Hay que poner más dinero en el sistema por parte del Estado», ha comentado.

«Hay una apuesta clara en el PP por sentarse a negociar un sistema de financiación en el que incluso se ha llegado a defender por todas las comunidades del PP un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana, porque reconocen su infrafinanciación. Claro que habrá diferencias entre lo que opine Asturias, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, por supuesto que sí, porque nuestras situaciones son diferentes y cada uno tiene una idiosincrasia diferente, pero es que para eso está la negociación», ha señalado.

Préstamo

Sobre si confía en que el Consejo de Ministros autorice este martes el préstamo de 1.816 millones de euros de la Generalitat con entidades privadas para pagar a los prveedores, Merino ha expresado que no le «cabe en la cabeza» otro escenario, que se cumplen los requisitos técnicos para ello y se trata de una cuestión de «voluntad política». Si no se da el visto bueno, sería «un nuevo ejemplo de falta de lealtad y honestinad con los ciudadanos de esta comunidad» y «sería estar bajando la persiana directamente Pedro Sánchez de muchas empresas de la Comunitat Valenciana», ha afirmado.

«No me cabe en la cabeza que el Gobierno de España sea tan deshonesto con la Comunitat Valenciana, no con el Consell de la Generalitat, no con Carlos Mazón, no con esta consellera, sino con los ciudadanos y los proveedores de esta comunidad. Hay una falta de lealtad impresionante en este gobierno», ha dicho la consellera de Hacienda.

En cuanto a las críticas por las reformas fiscales del Consell que según la oposición han implicado dejar de ingresas 500 millones, Merino ha indicado que esa cifra de la AIReF es «una suma de reformas», también del Botànic, y que no se corresponde «ni de lejos» a las bajadas de impuestos del gobierno de Mazón. En cualquier caso, ha señalado que «lo que no puede ser y no se puede tolerar es que porque el Gobierno de España no quiera solucionar el principal de la financiación, tengamos que pagar los valencianos esa infrafinanciación con subidas de impuestos; me parece doblemente injusto».

Preguntada por el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y por el exceso de déficit de 600 millones no imputable a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, la consellera ha afirmado que «los intereses generados por la deuda, de la que un 80% viene de la infrafinanciación, el año pasado fueron cerca de 800, eso hay que sumarlo a ese déficit de financiación», por lo que se acerca ya a los 2.500 millones. «En 2022, el último año completo del Botanic, el déficit fue de 3.800 millones de euros. Este año ha sido 2.500, de 2024, en dos años, 1.300 millones de euros menos, por lo tanto, no estamos tan lejos de cumplir esas cifras», ha dicho.