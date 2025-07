Ayuso ve el acuerdo de financiación "una sentencia de muerte contra España" para contentar a "los chulos" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «venda a todos los españoles a cambio del cupo separatista» para contentar a sus «chulos» --los independentistas-- y ha afirmado que no firmará un acuerdo de financiación que es «una sentencia de muerte contra España».

Así lo ha expresado tras el acuerdo del Gobierno y la Generalitat sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas.

En una rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la dirigente autonómica ha asegurado que Sánchez va a conseguir «la ruptura de España y de esta nación de siglos» porque la Constitución «nunca previó que un tirano se colara en La Moncloa dispuesto a destrozar» el país. Además, ha defendido la autonomía financiera de Madrid.

Así, Díaz Ayuso ha criticado que Sánchez vaya a ceder «casi 25.000 millones» a los independentistas. «Han subido de categoría, hoy son los chulos del presidente. Y aviso, esto es un atraco a la nación y contra la unidad de España. Y no se detendrá aquí, después viene el golpe», ha alertado.

Al hilo, ha aseverado que «Sánchez pone la cama y los españoles pagan», algo que es «un atraco a la nación y contra la unidad de España», si bien ha insistido en que esto «no se detendrá aquí y después viene el golpe».

«Sánchez avanza hacia la anexión de Navarra al País Vasco. Vamos hacia una república plurinacional de manera inexorable, que nadie ha pedido ni votado, porque a nadie se le ha consultado ni informado», ha censurado, además de alertar de que para eso «vendrá el referéndum de autodeterminación o directamente la independencia ilegal de Cataluña y País Vasco por decisión del Consejo de Ministros, por el típico decreto o chapuza legislativa».

CARGA CONTRA EL «EQUIPO DE PAPAGAYOS SINCRONIZADOS»

Asimismo, ha afirmado que el presidente piensa que los españoles son «tontos» y la ha pedido a PSOE y Más Madrid en la región, a quien ha tildado de «menos Madrid», que justifiquen este «latrocinio que impedirá pagar servicios públicos» para luego «venir con la pancarta».

«Madrid no tiene impuestos propios. Cataluña tiene 15, para desgracia de todos los catalanes, hartos de impuestos y de burocracia. La deuda pública casi triplica la de Madrid. El gasto público en Madrid, sin embargo, es muy inferior al de Cataluña. Y, sin embargo, a su vez, la región madrileña vive su mejor momento. Invito a la reflexión. Desde la Comunidad de Madrid ya avanzamos, nos negamos rotundamente a este acto», ha insistido.

En esta línea, ha asegurado que hoy Moncloa ha enviado «a todo su equipo de papagayos sincronizados a defender el cupo separatista», a la vez que ha indicado que «todos ellos mienten».

«Hay que recordar lo que la vicepresidenta (María Jesús) Montero dijo en julio del año pasado. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones. También mentía. Sánchez ha regalado casi 25.000 millones al independentismo y pretende que cada madrileño soporte otros 2.000 euros más en impuestos. Hemos llegado a este punto porque tenemos un presidente que ha enloquecido y antes de rendirse va a destrozarlo todo y que España no sea el país alegre y cordial», ha avisado Ayuso.

Por ello, ha alertado de que Madrid «va a tener problemas para pagar nóminas». «No vamos a tener dinero para pagar. Si el 80% de lo que recauda Madrid ya se lo da al Estado y solo nos quedamos un 20% y de ese 20% casi la mitad se va a Sanidad Pública, díganme cómo pago colegios, cómo pago el Metro, cómo pagamos más servicios públicos, si todo se lo tenemos que dar a los independentistas para pedirles perdón por ser supremacistas y porque quieren fabricar una nación paralegal con el dinero de todos», ha resaltado.

Se ha preguntado qué país va a querer invertir en España si «se cambian las normas del juego a mitad de partida» y si no es «un país confiaba» porque Sánchez ha decidido llevar a los españoles «un conflicto total».

Por último, Díaz Ayuso ha criticado que ya «hayan arruinado a la empresa, a las clases medias catalanas y ahora van a por el resto del botín» y espera que el resto de presidentes de comunidades autónomas también «salgan en defensa de España» porque no es «una cuestión de territorios».