Vox acusa a Mompó de querer "erradicar el español" de À Punt y él cree que buscan "unos segundos de gloria" a su costa

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó (PP), y representantes de Vox han intercambiado acusaciones en redes sociales y en manifestaciones ante los medios de comunicación a cuenta del uso del valenciano en À Punt. Los de Abascal han acusado al también presidente de los 'populares' de la provincia de Valencia de querer «erradicar el español» del canal autonómico, mientras que este cree que quieren tener «unos segundos de gloria» a su costa.

Las diferencias han surgido a raíz de la publicación este domingo en el diario Levante-EMV de una entrevista a Mompó en la que el máximo responsable de la corporación provincial defiende que «todos los contenidos propios de À Punt deberían se en valenciano, en castellano ya hay muchas televisiones y no corre peligro».

Al respecto, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, ha colgado en su cuenta de X un post en el que reproducía la entrevista con este entrecomillado subrayado y le reprochaba: «El presidente de la Diputación de Valencia aboga por erradicar el español de la TV autonómica. El PP tiene más colores que una caja de Plastidecor. El rojo PSOE ya nos lo ha mostrado en muchas ocasiones, ahora se descuelgan con el naranja o calabaza, según se mire, de Compromís».

A continuación, el propio Mompó le contestó, en valenciano, en la misma red: «Qué aburrido debe ser tener una caja Plastidecor del mismo color... He releído la entrevista, en castellano, por cierto, y no he encontrado la palabra 'erradicar'. ¡Qué difícil es ser valenciano! Siempre atacados por renegados y renegadas de todos los bandos cuando defendemos lo nuestro».

Esta mañana, la presidenta de la cámara autonómica ha publicado otro mensaje en el que señalaba: «Claro, tú eres más sutil y por tanto más peligroso. A los pancatalanistas los vemos venir, tú te disfrazas con piel de cordero. Por cierto, hasta donde yo sé, sigues perteneciendo al mismo partido que el presidente del Consell, ¿no? ¿También lo consideras un renegado?».

"un gonzález pons de pacotilla"

En una línea similar, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, a su vez, ha considerado en otro post que Mompó es «un González Pons de pacotilla» porque «por su sillón está dispuesto a lo que sea». Y ha deslizado que el dirigente provincial «sabrá lo que quiere hacer y su partido, el PP, sabrá quién es el señor Mompó». «'A río revuelto, ganancia de pescadores'», ha agregado.

Preguntado por los periodistas, José Mª Llanos ha manifestado que el presidente de la Diputación de Valencia «está intentando postularse» y le ha afeado que «tiene que ganarse el sitio» porque «le debe su sillón a un voto de un partido que es de izquierdas».

Por su parte, Vicent Mompó ha reconocido estar ya un poco «cansado» de esta situación y ha recalcado que no quiere perder «un segundo más en gente que creo que quiere un poco de protagonismo y ya está».

Asimismo, ha subrayado: «No sé en qué momento he sido crítico con alguna de sus lenguas». «Obviamente --ha añadido-- como diputado valenciano que soy yo, y como valenciano que soy considero que las instituciones valencianas tienen que fomentar el valenciano».

En esa línea, ha apuntado que À Punt «que es un gran televisión autonómica, el contenido que lanza pienso que debería ser valenciano». «Igual que he dicho muchas veces que tampoco tiene ningún sentido traducir lo que venga en castellano ni empeñarnos que a los de Orihuela si quiere ser Orihuela les llamamos Oriola», ha apostillado.

«Hay que dar normalidad y a mí no me van a encontrar en el conflicto de las dos lenguas, pienso que sería bueno entendernos y ahí estaré», ha apuntado Mompó, que ha aseverado: «A partir de ahí, querer tener su momento de gloria a base de criticarme a mí lo pueden tener, no me molesta».