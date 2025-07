El Gobierno de Aragón dice que "no se puede romper la igualdad" y rechaza el acuerdo de Sánchez con Cataluña

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este lunes que «no se puede romper la igualdad entre españoles» y ha anunciado que el Ejecutivo prepara una batería de medidas judiciales y parlamentarias contra el acuerdo de cesión del IRPF a Cataluña que van a firmar el Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña.

Bermúdez de Castro ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que este acuerdo es «gravísimo» y «va más allá de lo que pensábamos», aunque «era previsible», añadiendo: «Cuando escuchas al conseller de Presidencia de la Generalitat te das cuenta de qué pretenden» porque «constantemente hablan de que el país, Cataluña, avance, de que lo importante para Cataluña es tener mejores servicios públicos y en ningún caso ver lo que sucede en el conjunto del país».

«Hablan de colaboración cuando es claudicación, hablan de financiación singular, de un acuerdo para un nuevo sistema de financiación para Cataluña, de cambio de paradigma, y piensan que el conjunto de los españoles no nos enteramos o no nos queremos enterar».

Roberto Bermúdez de Castro ha señalado que cuando el expresidente de la Generalitat Artur Mas fue a La Moncloa a pedir lo mismo, PP y PSOE se pusieron de acuerdo para rechazarlo, cuando gobernaba Mariano Rajoy porque este acuerdo «rompe la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre los territorios», añadiendo que «si algo hace que un país sea un país es la igualdad y la solidaridad y cuando esto se rompe no queda nada».

Para el consejero de Hacienda, «este es un acuerdo que no deja de ser un privilegio para unos cuantos y para mantenerse en el poder, y lo pretenden hacer por ley», recalcando que «rompe dos principios fundamentales: la solidaridad y la igualdad». Ha dicho que «un ciudadano de Extremadura o Baleares debe tener los mismos derechos y servicios, pero cuando sus Administraciones no tienen la misma capacidad económica, se pierde la igualdad».

También se ha quejado de que la Generalitat «pretende dar limosna al conjunto de España» y ha avisado de que con este acuerdo habrá «dos grandes perdedores: el Estado y el resto de comunidades autónomas». «¿Cómo va a tener el Estado capacidad para pagar las pensiones, los subsidios y las infraestructuras? Esto no va de partidos, va de números».

También ha señalado que con este acuerdo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, podrá mantenerse en el poder unas semanas más y ha preguntado que «si tan bueno era el acuerdo» por qué Sánchez no lo llevó en su programa electoral y cómo no ha dejado que los ciudadanos se puedan expresar.

Bermúdez de Castro ha aseverado que «Aragón se va a convertir en el jamón de York pobre de un sandwich entre Navarra, País Vasco y Cataluña», observando que en el primer caso se votó en el referéndum constitucional de 1978, en el caso de Cataluña, no. Ha preguntado «qué va a hacer Jorge Pueyo», el diputado de CHA al Congreso, y ha dejado claro que la ampliación del IRPF no se puede llevar a cabo en todas las comunidades autónomas porque «si no, no hay dinero para nada».

También ha pedido que se reúna con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir esta «tropelía» que «afecta gravemente a los ciudadanos», un «escándalado» con el que «un Gobierno que se defiende como progresista da más dinero a los ricos».