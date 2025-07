De la Torre, sobre la renuncia al Mundial 2030: "Es la mejor decisión de cara a la imagen de Málaga y España"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este lunes a la renuncia de la ciudad de ser sede del Mundial 2030 y ha insistido en que «es la mejor decisión de cara a la imagen de Málaga y la imagen de España».

Asimismo, en relación con las críticas de la oposición también ha incidido en que «hemos ido con la verdad por delante, queriendo hacer siempre lo mejor».

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, se ha remitido a las declaraciones del pasado sábado: «Quedó muy claro ese día y me remito a las declaraciones que hice que estarán grabadas por los medios y eso es lo que, en definitiva, le puedo contestar, no me estoy negando a contestar, contesto», ha dicho.

Ha recordado también que está previsto un pleno extraordinario en relación con La Rosaleda y el Estadio de Atletismo solicitado por el grupo municipal socialista y convocado por el regidor para el 24 de julio, donde «también hablaremos del tema», ha señalado.

«Lo que hablamos el sábado fue bastante amplio, la intervención que tuve, las preguntas... y, por tanto, a eso me remito a lo que dije entonces» y «también me remito en futuro a lo que se pueda hablar en la reunión plenaria que tenemos prevista», ha insistido. «Expliqué bien las razones el pasado sábado. Pero, si es necesario, la explicación en el pleno será todavía más detallada», ha sostenido De la Torre.

Cuestionado por cúanto dinero se ha gastado en los estudios previos, ha recordado que «hemos gastado unos 500.000 euros, que valen todos los estudios que se han hecho».