Bernabé tilda de "anomalía democrática" los dos años de gobierno de Mazón: "Ha alcanzado una meta, su estabilidad"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha tildado de «anomalía democrática» los dos años de gobierno del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón: «Ha alcanzado una meta y no es la reconstrucción. Es su estabilidad», ha lamentado.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar en La Torre-Faitanar las actuaciones del Gobierno de España para la recuperación de los caminos rurales e infraestructuras agrarias de la pedanía afectados por la dana.

La delegada, preguntada por los dos años de Mazón al frente de la Generalitat, ha dicho: «Podríamos decir hoy que ha alcanzado una meta, y esa meta no es la recuperación de la provincia, la reparación para las víctimas mortales de la dana, no es recibir a familiares de victimas, no es ayudar y contribuir a paliar el dolor, no es asumir su responsabilidad como máximo dirigente, no ha sido dar explicaciones de qué estaba haciendo el 29 de octubre, sino que ha conseguido llegar a julio y que se garantizara su estabilidad».

Y esto, ha añadido, es una «anomalía democrática». «Mazón ha recibido miles de criticas y, por su parte, hemos visto cero autocrítica. Esta es la realidad de lo que vivimos, con un presidente de la Generalitat que ha pervertido la institución», ha criticado.

«Tenemos a un señor --ha agregado-- que todavía no ha dicho qué estaba haciendo el 29 de octubre, que recibe los abrazos y aplausos de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo» y «no preparó ni hizo nada las horas previas» a la riada. «Ni los días previos», ha apostillado.

Al respecto, la delegada ha recordado que el 24 de octubre se activó el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat y «lo primero que hizo Mazón fue llegar a las 20.28 horas del 29 de octubre, cuando ya habían muerto centenares de personas. Esta es la realidad».

Y ha insistido: «Hoy cumplimos dos años de un 'president' que representa lo más terrible de la historia de la comunidad, lo más calamitoso de lo que supone el autogobierno valenciano. Esta es la vergüenza y pena que tenemos que vivir los valencianos cada día, especialmente miles de personas afectadas por la dana».

Bernabé, preguntada por el hecho de que un vecino de Alaquàs haya increpado a Mazón, ha dicho: «Las personas que sufren las consecuencias de la dana tenemos que seguir transmitiendo desde las instituciones que pueden confiar en que vamos a seguir trabajando, en que las máquinas no van a parar, ni las inversiones».

«Nosotros seguiremos trabajando de la mano de todas las administraciones, las locales, diputaciones, Generalitat. Pido a Mazón deje de secuestrar a la Generalitat para defender sus intereses y la ponga a trabajar por los intereses de los valencianos. Los valencianos deben saber que hay gobiernos responsables que trabajan y en verano no pararán para recuperar Valencia», ha apostillado.