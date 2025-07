Dos detenidos por acosar sexualmente durante meses a una mujer en su entorno laboral y residencial

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos responsables de un delito de acoso continuado a una mujer, a la que habrían estado hostigando de forma persistente durante los últimos seis meses.

Los hechos sucedieron la mañana del 11 de julio en las inmediaciones de la calle de las Delicias cuando una mujer alertaba al CIMACC 091 que un hombre que llevaba meses acosándola la había seguido hasta su domicilio.

Al lugar rápidamente llegó una patrulla que se entrevistó con ambas partes. Al parecer, tanto este hombre como su amigo, frecuentaban a diario el entorno laboral y residencial de la víctima, realizándole comentarios de contenido sexual y gestos intimidatorios, lo que la había obligado a modificar las rutinas por miedo.

Los hechos más recientes se produjeron cuando uno de los presuntos autores la siguió hasta su domicilio y, al ser interpelado por la víctima, respondió con expresiones libidinosas.

Los agentes localizaron en las proximidades al otro individuo, procediendo a la detención de ambos, los cuales pasaron el sábado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quedando en libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que el acoso puede ser un delito cuando una persona, de forma insistente y reiterada, lleva a cabo conductas como seguir, vigilar, contactar o acercarse físicamente a otra persona sin su consentimiento, provocando con ello una alteración grave de su vida cotidiana y generándole temor o angustia.

La Policía Nacional recomienda ante un caso como éste seguir una serie de consejos: No normalices el acoso. Si alguien te sigue, te vigila o te incomoda de forma insistente, no le restes importancia. Evita el contacto directo. No entres en el juego respondiendo a provocaciones ni intentes enfrentarte a la persona acosadora. Informa a tu entorno. Comunica la situación de hostigamiento a personas de confianza en tu familia, trabajo o círculo cercano. Denuncia. Ante cualquier conducta sospechosa o intimidatoria, llama al 091 o acude a la comisaría más cercana.