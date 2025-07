Olivia Rodrigo, Justice y Arde Bogotá cierran la octava edición del Mad Cool ante 50.000 personas

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo, la música electrónica de Justice o el rock alternativo de Arde Bogotá fueron los encargados de cerrar la octava edición del festival de música Mad Cool, que se celebra en el distrito madrileño de Villaverde y que congregó a más de 50.000 personas.

En un comunicado publicado este domingo, la organización del festival ha desgranado que el escenario principal acogió, en primer lugar, la actuación de The Teskey Brothers, que «puso a tono al público madrileño». A continuación fue el turno de Finneas, que fue el encargado de hacer la previa «de lo que sería una velada con un guiño especial para los amantes de la música pop».

Uno de los grupos más esperados fue Thirty Seconds To Mars, que interpretó temas como 'Closer To the Edge' o 'Kings and Queens'. «Su actuación no dejó a nadie indiferente, desatando la locura en la pista del escenario Region Of Madrid», según los organizadores del festival.

A escala nacional, uno de los grupos más destacados de la noche fue Arde Bogotá. El Mad Cool será el único festival en Madrid al que acudan y de los pocos que hará la banda murciana este año.

El clímax de la noche llegó con la joven cantante estadounidense Olivia Rodrigo, una de los cabeza de cartel, que cantó varios de sus temas más conocidos, como 'Vampire' 'Good 4 U' o 'Driver License'.

El grupo de música electrónica Justice asumió la tarea de cerrar las actuaciones en el escenario principal, con temas «clásicos y elegantes» que se combinaban con un juego de luces.

Otros escenarios

Por su parte, el escenario Ouigo acogió a artistas como la noruega Girl In Red, el rock de St. Vincent o Glass Animals. Estos interpretaron canciones como 'Heat Waves', 'Gooey' o 'Pork Soda', donde el pop psicodélico y la energía de Dave Bayley «conectaron de inmediato con un público», según Mad Cool.

Por último, Bloc Party echó el cierre del escenario a ritmo de guitarras. Con Kele Okereke al frente, repasaron temas como 'Banquet' o 'This Modern Love', sin olvidar temas recientes de 'Alpha Games'.

La música electrónica se concentró en el escenario The Loop Iberdrola. Así, Fakear se hacía cargo de la apertura del escenario y Sammy Virgi fue el siguiente en subir a cabina. A continuación aparecieron Chloe Caillet para pinchar música 'house' con matices de 'groove' y 'afro' y Salute.

Las ganadoras de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, Ashleys y Miss Blanche, inauguraron la jornada en los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva.

El «descaro urbano» de Akriila y «la rebeldía» de Pvris atrajeron a cientos de asistentes, mientras que la banda británica Luvcat ofreció una actuación íntima desplegando su pop alternativo de tintes románticos y melancólicos.

Tanner Adell, en su actuación, combinó 'pop' y 'country', mientras que Rodrigo Ramírez, también ganador del Mad Cool Talent, ofreció un concierto «vibrante y divertido» y Santa K, vencedora del Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, cerró la carpa con techno oscuro.

Desde Mad Cool han querido destacar la labor de Aspacia y de Imagina más, que han encabezado el Punto de Apoyo, lugar para todas las personas que necesitaran información o ayuda profesional relacionada con cualquier tipo de violencia. Durante todos los días, estos puntos han estado activos con distintas programaciones y han estado abiertos hasta el cierre del festival para poder dar respuesta a todos aquellos que lo necesitaran.

«Gracias a todos los artistas por la confianza y dedicación depositada en nosotros y por escoger los escenarios del festival como espacio para disfrutar de su música y por supuesto, gracias al público por su comportamiento y su actitud en cada concierto y por formar parte del espíritu de Mad Cool Festival», han zanjado.