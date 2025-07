Limón (PSOE) asegura que el AVE a Huelva "ya es una realidad" porque cuenta con "presupuesto y plazos"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado la «clara apuesta» del Gobierno en infraestructuras ferroviarias, por un lado, con el AVE que «ya es una realidad» puesto que «cuenta con plazos y presupuestos» y, por otro, con la reciente licitación para el mantenimiento de la línea Huelva-Sevilla o los 240 millones de euros invertidos en la Huelva-Zafra.

En una entrevista concedida a Europa Press, Limón ha insistido en que existe «una apuesta clara» del Gobierno de España por las infraestructuras ferroviarias de las líneas Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra, de hecho, ha puesto de ejemplo, la reciente adjudicación por 2,3 millones de euros (IVA incluido) de un contrato, a través de Adif, para seguir avanzando en las obras de mejora de la línea de ferrocarril convencional entre Huelva y la capital hispalense (de 110,7 kilómetros), con el refuerzo de un trazado a la altura de San Juan del Puerto (Huelva), con el fin de «aumentar su fiabilidad y operatividad».

Además, ha señalado que se han invertido 240 millones de euros para la línea Huelva-Zafra para «su modernización en el sistema eléctrico y en la renovación de toda la infraestructura».

Por otro lado, también se ha referido a la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, que es «ya una realidad» porque es «la primera vez que se publica en el BOE la licitación de los cinco tramos, la primera vez que hay presupuesto y la primera vez que el proyecto va para adelante».

Cuestionada por las palabras de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, sobre que «no salen las cuentas» en cuanto a los plazos dados por el ministro Óscar Puente, Limón le ha preguntado que «cuántos millones de euros invirtió el señor Mariano Rajoy cuando fue presidente del Gobierno en el mantenimiento de la línea Huelva-Zafra o en el mantenimiento de la línea Huelva-Sevilla».

«Una vez que ella responda, le diremos todas las inversiones que en tan solo seis años ha hecho el Gobierno del Partido Socialista. A partir de ahí podremos comparar, y de la nada a lo poco o mucho hay un trayecto muy importante. Pero hay que tener en cuenta que si no se hace nada en ocho o 12 años, cuando entra un nuevo gobierno no es que tenga que seguir haciendo el mantenimiento, sino que hay que hacer un triple mantenimiento, porque hay que hacer lo que me corresponde más lo que tú no has hecho», ha abundado.

«Ellos lo que querrían es que salieran las cosas mal, que viniera todo mal, para poder paralizar el proyecto y que esto no sea una realidad. Y es que parece que cuanto peor le va a Huelva, ellos más interés le ponen a todo, y eso no es así. Deberían estar agradecidos, deberían estar trabajando codo con codo con el Partido Socialista por todos los avances que se están haciendo», ha aseverado.

En este sentido, la socialista ha destacado, además, el proyecto CEUS que «es una realidad porque ya está en funcionamiento» o el puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutin, que es «otra realidad». En definitiva, son, en su opinión, «proyectos tangibles con presupuestos y con licitaciones».

Al respecto, ha insistido a Miranda que «solo» le han pedido una infraestructura, el Hospital Materno Infantil, pero «a día de hoy no hay nada». «Con lo cual, no tienen ni un solo proyecto para la provincia de Huelva, y el único que podrían tener, no lo tienen y llevan años cambiándole todas las características al proyecto, para que al final, a día de hoy no es una realidad, con lo cual, yo creo que la diferencia es clara», ha añadido.