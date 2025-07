La Junta autoriza en Córdoba "una modificación del proyecto" de conexión de La Colada y subraya que "no hay duplicidad"

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado que la Junta de Andalucía, para evidenciar que «no hay duplicidad» con la conexión de emergencia que en su día ejecutó el Gobierno central, ha «autorizado una modificación del proyecto» de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de la provincia, cuya ejecución ya adjudicó la Junta por 9,3 millones de euros, pero que tiene un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, Molina ha avanzado que, por parte de la Junta, «hemos autorizado una modificación del proyecto para que quede clarísimo que no hay ninguna duplicidad» respecto a la obra de emergencia realizada, siendo su «pretensión» la de «terminar esa obra, porque es nuestro compromiso y porque es la obligación que tenemos», para que, «cuando llegue otra sequía el día de mañana, que llegará antes o después», pues los «80.000 vecinos» del Norte de Córdoba no vuelvan sufrir situaciones como la de «estar un año entero sin agua potable» en sus grifos.

Para eso «son las obras que hay que hacer, llueva o no llueva», porque «ahora las lluvias nos han dado un respiro», pero «las administraciones tenemos que hacer esas obras para que el día de mañana nos pille preparados, para cuando llegue un nuevo periodo de sequía».

De ahí que ahora la Junta modifique su proyecto de conexión definitiva, aclarando Adolfo Molina que «lo íbamos a modificar siempre», ya que hay que tener en cuenta que, «cuando se hace una obra de emergencia», como «la que ha hecho el Estado, pues no tiene proyecto», sino que «se van haciendo las cosas a medida» que van avanzando, «y nosotros estábamos haciendo nuestro proyecto de la red (secundaria) de La Colada sin saber lo que se estaba haciendo por parte del Estado».

En consecuencia, «ahora, visto lo que ellos hicieron, pues nosotros hacemos unas pequeñas modificaciones para adaptar el proyecto a lo que ellos hicieron. Nunca iba a haber duplicidades. Las tuberías son las que ya estaban puestas. Por cierto, son las mismas que puso la Junta», cuando gobernaba el PSOE, y que «dejó abandonadas en el año 2009».

A este respecto, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia ha argumentado que, aunque «hay gente que piensa que vamos a poner dobles tuberías», lo cierto es que «lo que queremos es mejorar el bombeo y mejorar las tomas» de agua en La Colada, además de «ponerle la electricidad», para no depender de los actuales «generadores de gasóleo», lo cual «no es sostenible, ni medioambientalmente, ni económicamente».

En cualquier caso, según ha aclarado Adolfo Molina, para llevar a cabo las mencionadas pequeñas modificaciones «hay que modificar el proyecto», y aunque «no hay unos plazos» concretos para ello, la pretensión de la Junta, y así se lo ha pedido a la CHG, «es que nos deje hacer nuestra obra, que nos deje hacer esa terminación de la red secundaria de La Colada y que podamos asegurar la calidad del agua para los vecinos en el futuro».

En relación con ello, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia cree que «es inaudito que alguien se niegue», y «es la primera vez qué ocurre», a que le mejoren un proyecto. Es como si «yo quiero mejorar tu casa», en este caso «con obras por nueve millones de euros, y tú te niegas. Eso no había ocurrido nunca».

Contaminación del agua

En cuanto a cómo está afrontando la Junta la contaminación del agua embalsada en la presa de La Colada, Adolfo Molina ha recordado, en primer lugar, que «la contaminación del agua no es una cosa que se haya producido en muy poco tiempo», sino que «es algo que es fruto de la dejadez que ha habido por las administraciones durante muchísimos años, en el sentido de que teníamos un pantano que era una piscina, porque no se había hecho la conexión, con lo que no podía haber cambio de ese agua».

Además, «todas las obras de depuración que había que hacer para no verter agua con contaminación, pues no se habían hecho», subrayando el delegado en este punto que la «competente de La Colada es la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ahí no tiene competencias la Junta de Andalucía», que, en cualquier caso y en el marco de sus competencias, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía se ha dedicado a «hacer todas esas obras de depuración que no se habían hecho por anteriores gobiernos» de la Junta.

A este respecto, según ha señalado Adolfo Molina, «estamos hablando de un programa en la zona Norte con 14 obras de depuradoras» con una inversión de «casi 45 millones de euros», siendo «una importante la ampliación de la EDAR de Pozoblanco», por «más de seis millones de euros», a lo que se suma también la intervención ya ejecutada por la Diputación de Córdoba, «para intentar mejorar la calidad del agua, y la Junta lo que hizo fue financiar esas obras con cuatro millones de euros».

Por último, la Junta también ha «trabajado de la mano de los ganaderos, que es el sector primario de la zona, que es del »que se vive« en el Norte de la provincia y a los que »no se puede demonizar, porque están haciendo sus deberes", en cuanto al control de los residuos que generan las explotaciones ganaderas.

Tanto es así que, cuando Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta se encontraron con que solo «un 15% de los ganaderos» de la zona tenían hechos «sus planes de gestión de los residuos», mientras que «ahora prácticamente el 100% tiene ya su plan de gestión de residuos. Luego, nosotros, en la parte que nos toca, estamos haciendo nuestros deberes para luchar contra esa contaminación, que no es de hace dos días, sino que viene desde hace mucho tiempo».