PSOE-M ve "positivo" las bilaterales con Cataluña o País Vasco porque "España es diversa": "El miedo es negativo"

La presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, ha defendido este sábado que es «muy positivo» que el Gobierno central mantenga reuniones bilaterales con comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco porque «España es diversa» y ha advertido que «es negativo el pensar siempre que el otro va a sacar más».

«A mí no me preocupa el que haya reuniones bilaterales. Es más, me parece muy positivo porque la solidaridad va entre todos los que somos de todas las comunidades», ha defendido Sauquillo en declaraciones a los medios en una concentración en la Plaza de Callo convocada por el movimiento PararLaGuerra.es en la que se ha pedido «el fin del genocidio en Palestina».

En este sentido, ha defendido que «España es diversa» y «no tiene nada que ver Cataluña, el País Vasco, Galicia o Asturias con la Comunidad de Madrid».

«Vamos a ver qué es lo que se saca de esas reuniones, pero yo no tendría miedo, o sea, a mí me parece que el miedo es negativo», ha advertido la presidenta del PSOE-M, quien ha insistido en que «es negativo el pensar siempre que el otro va a sacar más».

Al hilo, ha defendido la importancia de que haya «una España diversa y solidaria» donde se mantenga el estado de bienestar. «Todos queremos que haya un Estado de bienestar, que todas las comunidades autónomas, y la nuestra, la Comunidad de Madrid, en donde estamos ahora, pues que tenga unas posibilidades de buenos hospitales, buenos centros de educación», ha alegado.