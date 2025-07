Tellado se compromete frente al "finiquitado" Sánchez a enviar a EH Bildu "a la papelera moral y que no decida una coma"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la alternativa al gobierno «acabado y finiquitado» de Pedro Sánchez está «en marcha» para que EH Bildu «no pinte nada y no decida ni una coma del futuro de este país». «Los asesinos y quienes los apoyaron volverán a ocupar el lugar que les corresponde, que es la papelera moral de España», ha asegurado.

Tellado ha participado este sábado en Ermua (Vizcaya), junto al presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, en el acto de recuerdo del edil de esta formación Miguel Ángel Blanco con motivo del 28 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. En dicho acto también ha estado presente la senadora y hermana del concejal, Mari Mar Blanco.

Tras indicar que es un «honor» que su primer acto como secretario general sea en este homenaje, Tellado ha afirmado que recuerdan con «pavor aquel ejercicio de terrorismo sin precedentes» que se produjo con el edil de Ermua. Por ello, ha asegurado que «la mejor manera» de comenzar a ejercer su responsabilidad como secretario general es en la localidad vizcaína, «corazón del patrimonio moral» que para el PP son las víctimas del terrorismo.

El dirigente de PP ha indicado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una «salvajada» y un «asesinato cobarde a cámara lenta» que, además de conmocionar a España, supuso «un antes y un después» porque provocó «una sacudida social contra ETA y marcó así el inicio del fin de la barbarie».

«A Miguel Ángel lo mataron por no someterse al pensamiento único de los totalitarios, por militar en el partido de la libertad, por ser del Partido Popular. Y sucedió porque los etarras no soportaron la liberación de Ortega Lara once días antes», ha añadido.

Según ha destacado, el PP siempre va a recordar y homenajear a quienes lo merecen, mientras «otros hacen los ongitorris a asesinos, limpian la imagen de los que sembraron el terror durante décadas».

Tellado ha señalado que su partido «nunca» va a permitir que se olvide lo que ocurrió y las nuevas generaciones lo deben conocer. «Que quienes todavía a día de hoy no condenan a ETA, arrastren la vergüenza de ser unos miserables, porque no tiene otro calificativo», ha añadido.

El secretario general del PP ha afirmado que «los crímenes de ETA y la dignidad de las víctimas» deben ser parte de las enseñanzas mínimas en el Estado español en la Educación secundaria obligatoria y en el Bachillerato.

Según ha precisado, actualmente «solo el 2,6% de los centros educativos vascos lo imparte, y eso es inaceptable». Por ello, ha apuntado que presentarán una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que en el 100% de los colegios e institutos de toda España se enseñe «lo que fue ETA y el dolor que causaron». «Es una deuda que tenemos con las víctimas del terrorismo», ha remarcado.

EH BILDU

En su intervención, ha asegurado que EH Bildu «no es más que la última marca comercial de esa empresa del odio y del mal que antes se llamaba Batasuna, que a día de hoy sigue sin renegar del pasado criminal de ETA». «Quienes participaron de aquello o los que lo apoyaron o no lo condenan pretenden ser hoy protagonistas de la vida pública de este país», ha indicado.

Tellado ha añadido que la formación incluso continúa liderada «por los mismos que en los años del plomo». «Los dirige un secuestrador, no tiene otro nombre, Arnaldo Otegi. Su portavoz parlamentaria es Mertxe Aizpurua, la que se burlaba del secuestro de Ortega Lara. Llevan asesinos en sus listas. Son un absoluto vertedero moral y hay que decirlo alto y claro, porque esa es nuestra obligación como demócratas», ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que EH Bildu está «unida a ETA por un cordón umbilical desde su propio nacimiento» y, por ello, se «merece» que los demócratas «le impongan» un cordón sanitario «para que no pinten nada, ni en la política española, ni en la política vasca».

Según ha indicado, es lo que hará el PP porque «esa gente no debe decidir ni una coma del futuro de este país». «Pero desgraciadamente es la gente con la que Pedro Sánchez lleva siete años pactándolo todo y gobernando España. EH Bildu es el socio más fiel, el socio más fiable que tiene. Fijaros si lo es que ni siquiera tuvo que escribir negro sobre blanco el texto del acuerdo de su investidura», ha denunciado.

Miguel Tellado ha asegurado que Pedro Sánchez ha entregado «a esa gente beneficios penitenciarios para los etarras, la alcaldía de Pamplona, la redacción de leyes como la de memoria democrática o la de seguridad ciudadana».

El dirigente del PP ha afirmado que «lo peor» es el «blanqueamiento» que hace de EH Bildu, al que le trata «como si fuese un partido normal cuando nunca podrá ser tratado como un partido normal». Según ha indicado, «todo a cambio del apoyo» parlamentario para que Pedro Sánchez «después de perder las elecciones, pudiese seguir siendo el presidente del Gobierno de España».

PNV

«Un pacto encapuchado que está en la génesis de este gobierno, que aún no sabemos incluso hasta dónde llega y que, por cierto, propiciaron personas como Santos Cerdán y su compinche, Antxon Alonso, como propiciaron también el pacto con el PNV, como propiciaron los presuntos amaños de obras públicas que investiga la justicia. Es decir, todo forma parte de la misma trama, la misma trama que saqueó las arcas públicas, saqueó primero la moral que pudiera quedar en el PSOE y saqueó también el Estado», ha añadido.

Ante estos «pactos de la vergüenza», ha asegurado que España necesita «volver a poner las cosas en su sitio» porque el gobierno de Sánchez «ha puesto todo patas arriba».

Según ha defendido, será un gobierno del PP el que «vuelva a restaurar la decencia» en España y, tras recordar la «inolvidable» reacción del pueblo español ante el asesinato de Blanco«, ha afirmado que se logró »una unidad en torno a la defensa de la libertad y de la democracia que fue decisiva para acorralar a los asesinos y para finalmente derrotarlos«. A su juicio, fue una prueba de que »cuando vienen mal dadas, el pueblo español siempre responde".

«Los hay que han querido reescribir la historia, evitar que se llame a las cosas por su nombre, incluso presentar a los verdugos como víctimas. Han encontrado un aliado sin escrúpulos en Pedro Sánchez y lo han aprovechado a fondo, lo han aprovechado todo. Alguien capaz de darles lo que sea a cambio de que los testaferros y herederos políticos del terrorismo le den su apoyo en el Congreso de los Diputados», ha remarcado.

No obstante, ha advertido de que «no se saldrán con la suya» porque el PP «no se lo va a permitir». «Los asesinos y quienes los apoyaron volverán a ocupar el lugar que les corresponde, que es la papelera moral de España, el pueblo español volverá a responder como siempre», ha agregado.

Según ha señalado, será el PP el que «impulse ese cambio de la mano de la inmensa mayoría de españoles que hoy quieren un cambio». «En la España que viene, la que está por llegar y que cada vez está más cerca, se prohibirán los homenajes a los etarras. En la España que viene, los homenajeados serán siempre las víctimas, como Miguel Ángel Blanco. En la España que viene, EH Bildu jamás será recibido en el Palacio de la Moncloa, ni será tratado como un partido normal, porque no lo es», ha manifestado.

A su juicio, esa es la España que «se abre paso» ante un gobierno de Pedro Sánchez que está «finiquitado, acabado y agotado». «La alternativa está en marcha y cada vez somos más los que respaldamos esa alternativa. Es una alternativa política, pero es también una alternativa moral, que es lo que nos reclama en estos momentos la sociedad española. Esa alternativa está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina está la restauración de la moral y la decencia», ha concluido.