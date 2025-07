El PP exige a Javier Perales, en la dirección del PSOE-A, que dimita por una denuncia de acoso sexual

La presidenta del PP de Linares, Mariola Aranda, ha exigido este domingo a Javier Perales, perteneciente a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, que de manera inmediata presente su dimisión de todos sus cargos, orgánicos e institucionales, en tanto la justicia «resuelve la denuncia interpuesta por la presidenta de la asociación Hosteleros de Linares por un presunto delito de acoso sexual».

Según refleja en un comunicado difundido por los 'populares', se trata de una denuncia de parte de una mujer «que ha demostrado una gran valentía y que cuenta con todo nuestro apoyo, el de las mujeres y hombres de Linares y, por supuesto, del PP, porque debe ser muy difícil tomar la decisión de denunciar a quien ha sido alcalde y ha usado, presuntamente, su posición para tener un trato, presuntamente, vejatorio y humillante».

Para Aranda, si Perales no presenta inmediatamente su dimisión, el PSOE debe tomar la decisión urgente de apartarlo de todos sus cargos. «María Jesús Montero no puede tener ni un minuto más a Perales en la Ejecutiva Regional y Juan Latorre debe apartarlo en la Diputación provincial, en tanto la justicia resuelve». La dirigente 'popular' ha manifestado que «confiamos en la justicia y respetamos la presunción de inocencia pero en un momento en el que el PSOE está acorralado por casos como el del Tito Berni, Ábalos o Salazar, no podemos estar cruzados de brazos».

Ha aseverado que «es para mí, como mujer y linarense, un horror pensar que alguien que ha sido alcalde de esta ciudad haya usado su posición de servidor público para acosar, presuntamente, a una mujer». En este sentido, Aranda «ha agradecido la valentía de esta empresaria, que, a pesar del miedo a las represalias que como mujer podemos llegar a sentir, se ha armado de valor y ha ido a los tribunales».

Perales, alcalde de Linares hasta 2023, ejerce como diputado de Agricultura y Ganadería en la institución provincial, y forma parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A.

«Entendemos que sus compañeras como Pilar Parra, Paqui Medina o África Colomo se posicionarán en la defensa de la mujer, de nuestro derecho a sentirnos libres de acoso sexual, y entenderán que antes que poner las manos en el fuego por nadie con el riesgo de quemarselas, preferirán que Perales dimita mientras la Justicia aclara los hechos». Y lo mismo con María Jesús Montero que «no creemos que quiera quemarse las manos otra vez». «Perales debe dar la cara, dar las explicaciones necesarias y dimitir, y si no, el Partido Socialista debe actuar ya, y que sea la Justicia quien resuelva porque es muy grave», ha sostenido.