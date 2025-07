Serrano (PP) apuesta por "endurecer" la política migratoria: "Quien no se comporte, se tendrá que ir"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, apuesta por «endurecer» la política migratoria, ha criticado la «falta de control» del Gobierno en esta materia y considera que quien no se comporte, y no cumpla con determinados estándares de las democracias occidentales y con la ley, «se tendrá que ir» del país.

«Hay que abordar con serie de responsabilidad y rigor, y sin complejos, un problema que tiene toda Europa, que es el de la inmigración. Y que en España lo sufre Canarias, con cercanía geográfica, y lo sufre Madrid, porque tenemos un aeropuerto que es un auténtico coladero porque así lo quiere el Gobierno de España», ha criticado el 'número dos' del PP de Madrid en una entrevista con Europa Press.

Así lo ha expresado tras la propuesta de Vox de expulsar a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en España, así como a aquellos que hayan accedido de forma legal pero que comenta delitos.

Serrano ha puesto en valor medidas que están tomando gobiernos también socialdemocrátas como Dinamarca para «endurecer la política migratoria». «Con una frase que era algo así como si alguien que viene de fuera comete un delito, no solo hay que echarle de tu país, sino de la Unión Europea», ha apuntado

«El problema es que hay que tomar conciencia de que hay que hacer una política seria y rigurosa de inmigración. Italia ha sido capaz de frenarlo. Otros países también. ¿Por qué España no? ¿Qué hacemos? ¿Parcheamos el drama de esos 5.000 chavales, menores no acompañados que están en Canarias?», se ha preguntado.

Así, ha subrayado que la migración ha cambiado y «no tiene nada que ver con lo de hace 15, 20 o 30 años». «Las personas que vengan aquí lo que tienen que hacer es cumplir con los determinados estándares de lo que son las democracias occidentales, cumplir con la ley y dignificar al ser humano y la mujer, y quien no se comporte así se tendrá que ir», ha afirmado, frente a la política del Gobierno de «agruparlos en macrocentros sin ningún tipo de plan».

10.000 personas han pasado por el centro de alcalá

Por otra parte se ha referido al Centro de Acogida y Emergencia de Alcalá de Henares que pueda acoger hoy a 1.600 personas y que está «lleno cada día. »Han pasado más de 10.000 personas y es una auténtica irresponsabilidad que el Gobierno de España, que es el responsable de esas personas, no sepa a día de hoy dónde están las 8.500 que se les han ido", ha reprochado.

«Les da exactamente igual qué es de esa gente, qué es de su futuro. Lo que quieren es que se vayan, que les dejen un hueco libre en el centro de Alcalá o de Carabachel para traerse a otro. Esa es la política migratoria del Gobierno», ha aseverado.

Así, ha tildado de «curioso» que los grandes centros de acogido de inmigrantes que hay en España se sitúen en Madrid a la vez que ha criticado que se pretenda traer a la región a 400 menores extranjeros no acompañadas a Pozuelo de Alarcón «sin ningún tipo de colaboración y sin información».

«Y lo hacen los mismos de un partido que critica que Madrid haya adaptado un centro como es el de La Cantueña en Fuenlabrada para meter a 90 y dice que eso es hacinar a 90 chavales. En un centro perfectamente preparado con temas educativos, de formación en el empleo, con temas de integración, para 90 chavales, ¿es hacinarlos? Y nos dicen los mismos que pretenden meter a 400 en un centro muy temporal de refugiados ucranianos o que tienen en barracones a 1.500 diariamente en Alcalá de Henares o en Carabanchel», ha censurado, a la vez que ha denunciado el Gobierno trate a los inmigrantes «como fardos».

De la misma forma, Alfonso Serrano ha reprochado que España apuesta por una política «buenista» en este aspecto mientras trata a estas personas «como como animales». «La mayor política xenófoba de este país la hace el propio gobierno, tratando como animales o como ganado o como números a los inmigrantes que lo que hace es moverlos de un sitio para otro para quitarse el problema», ha criticado.

«Lo que está claro es que hay que lanzar un mensaje de que hasta aquí. Y esto no es de ideologías. El problema es que el PSOE y sus voceros mediáticos creen que gritando y señalando como racistas a quienes lo que buscamos es sentido común van a amedrentarnos. Y yo creo que ha llegado un momento en que ya no va a haber esa posibilidad, salvo que lo que busque la izquierda es alimentar determinados discursos de odio por falta de control en la inmigración», ha valorado el responsable 'popular'.

Por ello, el líder madrileño ha subrayado que la inmigración es «necesaria y aporta» pero se debe abordar de una manera «ordenada». «Hay muchísima gente honesta, honrada, que está esperando sus papeles, sus visados, de muchos países del mundo para venir a España y comenzar un proyecto de vida y ven como el mensaje es 'no, no, lo que tienes que hacer es colarte'», ha indicado.

Agresión en alcalá

En el caso de la agresión de un joven de centro de migrantes de Alcalá, Serrano ha exigido información y comunicación por parte de la Delegación. «El delegado del Gobierno (Francisco Martín) nos está acusando de que ha habido 17 violaciones en el año pasado en Alcalá de Henares, por poner ese ejemplo, y que no nos hemos indignado por ninguna de ellas. La verdad es que no hemos conocido ninguna de ellas. Cuando ocurren en un domicilio, en el seno de una pareja, lo conocerá la Policía Nacional pero no se informa a la Administración local o a la Administración autonómica», ha explicado.

Censura que la apuesta de Martín sea solo estar «al servicio del sanchismo para atacar a la Comunidad de Madrid» que en colaborar con la región, si bien ha vuelto a insistir en que el compromiso de los alcaldes del PP contra la violencia de género es «absoluto», así como a la «falta» de policías y guardias civiles en los municipios.

«Si en estos momentos hay una sensación de inseguridad por parte de la población de Alcalá de Henares, quien debe atajarla es el Gobierno. No se le tiene que acusar a los responsables políticos o a su alcaldesa de solidarizarse, identificarse con una preocupación legítima por parte de unos vecinos que salieron a la calle y que ahora tienen temor a ir a sus parques con sus hijos», ha incidido.