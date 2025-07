Instalaciones, horarios e idoneidad de partir Secundaria: las dudas sobre la inclusión de 1.º y 2.º de la ESO en colegio

Quedan menos de dos meses para comprobar cómo se ha implantado una de las grandes apuestas del Gobierno regional en materia educativa para el próximo curso, la incorporación de 1.º y 2.º de la ESO en 49 colegios públicos, y, aunque desde el Ejecutivo autonómico dan por seguro que el curso comenzará con las adaptaciones listas, los sindicatos se muestran recelosos de una medida a la que ven más contras que pros.

Desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara a mediados de septiembre de 2024 que los nuevos colegios públicos de la región impartirían los dos primeros cursos de Secundaria, el Ejecutivo regional ha ido desgranando y ampliando esta apuesta para que también se incorporaran aquellos ya construidos que lo solicitaran y que dispusieran de las instalaciones.

En total, 52 centros de la región han cumplido con los requisitos para obtener la autorización, pero finalmente serán 49 los que pongan en marcha los cambios a partir del curso que viene, ya que en los otros tres no ha habido demanda suficiente de las familias, según detalló el consejero de Educación, Emilio Viciana, este jueves. Así, 19 de ellos estarán en Madrid capital, 7 en Leganés y 2 en Fuenlabrada o Alcorcón, dos municipios con alcaldes del PSOE, entre otros.

Desde el Gobierno madrileño llevan meses defendiendo la idoneidad de la medida para combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles.

Además, el consejero de Educación manifestó el pasado jueves que se están ultimando las instalaciones y que se invertirán unos cuatro millones de euros para realizar las adaptaciones necesarias en materia de equipamiento digital, mobiliario o material didáctico.

«Estamos muy ilusionados y contentos y vamos a seguir apostando por esto», resumió Viciana en su visita a uno de los colegios que implantará los dos cursos de Secundaria, el Ernest Hemingway, de Alcalá de Henares.

Dividir secundaria

Este escenario idílico que dibuja el Gobierno regional contrasta con las múltiples quejas que han trasladado en las últimas semanas desde los principales sindicatos, tanto por la adaptación de las instalaciones de un colegio a un instituto, como por los horarios de los profesores o por las dudas legales de dividir la etapa de Secundaria. Y todo ello, sin contar con sus aportaciones, según denuncian.

Así, sobre la separación de los dos primeros cursos de la ESO de los dos segundos, la delegada de ANPE Madrid Cristina Cañas muestra «una gran preocupación». «La fragmentación de la etapa supone una vulneración de los principios de unidad pedagógica y de coherencia organizativa», remarca, y añade que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) «define la ESO como una etapa integrada».

En concreto, desde CC.OO. señalan el artículo 13.2 del Real Decreto 132/2010 en el que se menciona que «los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de ESO deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor».

Esta fragmentación de la etapa educativa «debilita la planificación», según señala la delegada de ANPE, porque no va a ser el mismo profesorado el que acompañe al alumnado y «se va a interrumpir la coordinación docente».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), Rosa Rocha, ha puesto el foco en que el paso de 2.º a 3.º de la ESO implica tomar «muchas decisiones», como si el alumno empieza un grado de Formación Profesional o si accede a una adaptación curricular. «Un tercio de las familias no lo ve claro y ha decidido seguir en los institutos adscritos».

Una línea en la que coincide el responsable de Educación de CSIF, Miguel Ángel González, que considera que el paso de 2.º a 3.º de la ESO «es uno de los momentos más complicados». «Venden la medida como un paliativo para que los chavales no caigan en la soledad o no entren en bandas, pero esto no arregla el problema, sino que lo retrasa», expresa González.

Horarios de los profesores

Otra de las inquietudes de los sindicatos giro en torno a las condiciones y los derechos laborales del profesorado, que se tendrá que ver obligado a realizar itinerancia entre centros, es decir, estar en varios a la vez, para poder completar su horario en la mayoría de casos.

«Es imposible que haya un especialista por cada asignatura», resume la delegada de ANPE en Madrid. Como consecuencia de esta inviabilidad, Cañas baraja dos posibilidades, o que un profesor dé materias de la misma rama, como «Matemáticas, Física o Tecnología», o que haya profesores interinos «con tercios de jornada y haciendo itinerancia», un hecho que «empeoraría la estabilidad de la plantilla de estos centros».

«Si tienen que ser itinerantes, serán itinerantes, pero teniendo en cuenta las necesidades tanto del municipio como de los centros involucrados», indicó Viciama este jueves.

La itinerancia, según la presidenta de Adimad, generará «problemas de coordinación para cuadrar horarios o para coincidir en materiales y en libros», que facilitan la preparación de las clases del profesor. «A nadie le gusta estar cambiando de centro», zanja.

Adaptación de las instalaciones

Una tercera duda que plantean los sindicatos versa sobre las instalaciones que son necesarias en un instituto, tales como un laboratorio, aulas de música o de plástica, un gimnasio adecuado o espacios para desdoblamientos en asignaturas optativas.

Así lo apunta el responsable de Educación de CSIF, que teme que los espacios no se adecúen a las necesidades del alumnado. «En general, los colegios elegidos tienen huecos disponibles, pero todavía tienen que hacer la adaptación de las instalaciones y queda poco para que empiece el curso», relata González.

«No se garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos de los centros, ni en cuanto a especialización docente en el ámbito de la ESO ni en cuanto a infraestructuras», amplían desde CC.OO.

Nuevo ceipso en san sebastián de los reyes

Uno de los 49 colegios que en poco más de dos meses añadirá los dos primeros cursos de la ESO en su oferta formativa es el Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes. Su directora, Juana Ruiz, explica que «era una demanda sobretodo de las familias», aunque también hubo profesores que dieron su beneplácito.

Tras aprobarlo en el Consejo Escolar por «unanimidad», se pusieron en contacto con el Gobierno regional y este comenzó a adaptar las instalaciones. Unos cambios que, en su caso, no eran complejos, ya que disponían de espacio suficiente. Así, el laboratorio su ubicará en una sala de profesores que no habían usado nunca, según relata la directora.

En cuanto a la incorporación de los docentes de Secundaria, Ruiz explica la idea es compartir el profesorado con el otro CEIPSO de San Sebastián de los Reyes, el Antonio Machado, que también ha sido seleccionado. «Nos pondremos de acuerdo para tener el mismo horario y los mismos libros», aclara.

El inicio de curso a principios de septiembre dictará sentencia sobre si la adaptación de instalaciones y de horarios llega a tiempo y es la adecuada. Sobre el impacto educativo, en cambio, habrá que esperar todavía unos años para ver si esta iniciativa de partir la Secundaria e incorporar los dos primeros cursos de la ESO en los colegios mejora la entrada de los alumnos en la adolescencia.