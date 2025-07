Serrano (PP) ve a Ayuso con "muchas ganas y fuerza" para seguir al frente de la Comunidad en una próxima legislatura

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ve a la presidenta madrileña y de la formación en la región, Isabel Díaz Ayuso, con «muchas ganas y fuerza» para poder seguir al frente de la Comunidad de Madrid en una próxima legislatura.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press, después de que ella misma en mayo respondiera a la posibilidad de continuar al frente al Gobierno regional en 2027, cuando se realizarán los próximos comicios, manifestando que «no tiene previsto dejarlo».

«Lo que haga ella, desde luego que yo la apoyaré. Ella ya ha dicho en alguna reciente entrevista que el proyecto de Madrid todavía está por terminar. Estamos en un momento, pues quizás entre los más importantes de la historia de nuestra región, en términos de inversión, de proyectos, de cuestiones que hay que consolidar y de reformas educativas que se han impulsado en estos dos años», ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid.

Al hilo, ha señalado que hay asuntos que tienen que verse «a medio y largo plazo» y ha subrayado que ve a Díaz Ayuso con «muchísima fuerza y muchísimas ganas a pesar de todos los ataques por parte de la izquierda» por lo que cree que seguiría al frente de Gobierno regional «el tiempo que quieran los madrileños».

De ella, que gobierna seis años, dos de ellos con mayoría absoluta, ha reivindicado también el apoyo cosechado en las anteriores elecciones y considera que, según las encuestas, como mínimo «estaría igual» en cuanto a resultados en unos nuevos comicios.

«Madrid es una región plural, con diversas sensibilidades políticas y también hay que entenderlo, pero lo que ha demostrado el proyecto de Isabel Díaz Ayuso es que es un proyecto transversal, pensado en el interés general de Madrid en su conjunto desde la lealtad a España y contribuyendo a que a España le vaya mejor, porque siempre lo hemos dicho, cuando a Madrid le va bien, en términos de inversión económica, empleo, de crecimiento, innovación... a España le va mejor», ha defendido el líder 'popular', a lo que ha añadido que el PP de Madrid no se pone «ningún techo».

Si bien ha hecho alusión a la campaña «de acoso y derribo» que asegura que lleva sufriendo Ayuso años por parte de «la izquierda madrileña, sus voceros y sus cloacas mediáticas» con «ataques personales». «Me sorprende que el PSOE haga referencia a entrar en el plano personal de las parejas de los políticos cuando, como digo, llevan cinco años atacando al padre de la presidenta fallecido, a su madre, al novio, al hermano, a la cuñada, a todo», ha incidido.

Considera Alfonso Serrano que no ha habido dirigente política contra el que más se hayan «ensañado» desde el punto de vista personal. «Dicen que el hombre es el único animal que tiene que tropezar dos veces en la misma piedra. Luego están los socialistas madrileños, que cogen las piedras, se las tiran a la cabeza y se ponen debajo. Allá ellos sí creen que lo que no ha funcionado durante cuatro años va a funcionar por el hecho de que tengan a un mamporrero de Sánchez al frente de la Secretaría General del PSOE, que es Óscar López», ha valorado.

Un alcalde de la capital "con muchísimos proyectos"

Sobre la continuidad de José Luis Martínez-Almeida al frente de Ayuntamiento, Serrano ha afirmado que, aunque sea su decisión, le ve a él y a todo su equipo con «muchísima salud y muchísimos proyectos», además de hacer alusión a la repercusión nacional que tiene el puesto.

«A nadie se le escapa que hacer política en Madrid tiene un gran componente nacional, ya no solo de visibilidad, sino de la importancia y la influencia que tienes en las decisiones que afectan a mucha gente. Yo creo que al final nada es comparable con ser alcalde de la ciudad de Madrid o ser presidente de la Comunidad y por lo tanto son posiciones muy importantes», ha destacado, a la vez que ha aludido a los proyectos que «van a transformar» la ciudad en estos años.

Sobre la vicealcaldesa, Inma Sanz, y alcaldesa en funciones en ausencia de Almeida que acaba de ser padre, ha expresado que no hay nadie «que no hable bien» de una mujer como ella, a la vez que ha resaltado que es «una garantía tenerla al lado». «Nada me sorprendería de poner una mujer al frente de la responsabilidad por parte del Partido Popular porque es lo que llevamos haciendo toda la vida», ha apostillado.