Mazón ve la financiación singular de Catalunya como "la cultura del egoísmo" para mantener a Sánchez

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha descrito la negociación sobre financiación singular entre el Gobierno y Catalunya como «la cultura del egoísmo» y «el diseño para que Pedro Sánchez siga un minuto más en la Moncloa». «¿Cuándo va a acabar esto?», se ha preguntado, y ha advertido que «la pinta es extraordinariamente mala con respecto a la ruptura de nuestro sistema de solidaridad».

Así ha valorado el también líder del PPCV, en declaraciones a los medios en una base aérea de extinción de incendios en Enguera (Valencia), la reunión prevista el próximo lunes de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat de Catalunya para abordar la propuesta de financiación singular.

Mazón ha defendido que «todo el mundo sabe que quien necesita una financiación singular no es quien goza de privilegios, sino al que le falta la justicia», y ha subrayado que «al que más justicia le falta es a la Comunitat Valenciana»: «Nosotros sí que necesitamos una financiación singular, pero para estar con los demás, no para salirnos de los demás».

«La pregunta es, ¿cuándo va a acabar esto? Vamos a ver lo que pasa la semana que viene, pero la pinta es extraordinariamente mala con respecto a la ruptura de nuestro sistema de solidaridad», ha aseverado.

Y ha insistido: «¿Cuándo va a acabar esto? Si cada uno va a quedarse con sus impuestos y vamos a olvidarnos de sumar entre todos, ¿cuándo va a acabar? ¿Por qué no podemos pedirle al resto de comunidades quedarnos con todo nuestro impuesto de la renta? ¿Por qué dentro de una comunidad no aparece una provincia que se quiere independizar y dice, yo quiero gestionar mi propio impuesto de la renta? ¿Por qué dentro de una provincia no aparece un municipio y dice yo me quiero independizar y quiero todo mi impuesto de la renta o quiero todo mi IBI para mí? ¿Y por qué no lo dice un barrio de una ciudad? Yo he recaudado más IBI, pues yo me quedo el IBI para mí, y entonces que se fastidien el resto de los barrios».

«¿A dónde va a llegar esto? ¿Al que está en una calle y exige que su farola esté iluminada antes que la de la calle de al lado y, si no, no paga la contribución? ¿Vamos a llegar a un nivel en el que el vecino del tercero va a decir que paga menos al ascensor que el vecino del quinto y que por tanto no va a aportar los fondos a la comunidad?», ha ilustrado.

Según Mazón, esta negociación demuestra que «el nacionalismo y el egoísmo nos va a llevar a una cultura en el que sálvese quien pueda y no aprovechemos la unidad de España, la coordinación entre los territorios españoles, la igualdad, el trato»: «Vamos a llegar ya al final de la cultura del egoísmo, que es el nacionalismo, el egoísmo hasta el final. Este es el diseño para que Sánchez siga un minuto más en la Moncloa: acabar cargándoselo todo, incluso la cultura de poder trabajar todos con comunidades autónomas, pero coordinadas».

Por último, ha afirmado que cuando escucha hablar de financiación singular, él piensa en la valenciana: «Esa sí que debería ser singular, pero no para separarnos del resto, sino para poder llegar a la media en la que están».