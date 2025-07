Camps replica a Tellado y dice que dar "el paso" de liderar el PPCV es para que Feijóo sea presidente: "No es un error"

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha replicado al secretario general del PP, Miguel Tellado, y ha asegurado que si da «el paso» de aspirar a liderar de nuevo el PPCV es para que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente del Gobierno. «Esto no es un error», ha recalcado.

Además, ha indicado que en cuanto «tenga ocasión de poder hablar» con el secretario general del PP le explicará que lo «más importante» para él es que «tengan claro» tanto el propio Tellado como Feijóo, «el futuro presidente del Gobierno», que «aquí tienen a su más leal servidor».

De este modo lo ha manifestado, en una entrevista este viernes en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, después de que este jueves Tellado, en La Sexta, recordara a Camps que «no hay un congreso del partido convocado ni la previsión de hacerlo en los próximos meses» y asegurara que abrir este tipo de debate «extemporáneo» en la actualidad «es un error».

Camps anunció el miércoles, en un acto en València, que asume «el reto» de volver a ser el presidente del PPCV y de impulsar un proyecto «ilusionante» para recuperar un partido «el que estábamos todos juntos». «Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana», proclamó.

El 'expresident' de la Generalitat ha recordado que él dio «un paso atrás» en 2011, «después de ganar por tercera vez por mayoría absoluta», para que Mariano Rajoy «fuese presidente del Gobierno sin ningún tipo de problema». Por eso mismo, ha argumentado que ahora da «un paso adelante» para que Feijóo alcance el Palacio de la Moncloa.

«Mi objetivo, como no puede ser de otra manera, como militante del PP de España, es que el Gobierno esté en manos de alguien que tenga la honestidad, la capacidad, la experiencia y la potencia para sacar adelante a nuestro país, y ese es Alberto Núñez Feijóo», ha insistido. «Y yo lo que le digo a Alberto y a Miguel --Tellado-- es que aquí estoy a vuestra disposición, porque creo que soy la mejor persona para liderar en estos momentos» el PPCV, ha añadido.

El exdirigente valenciano ha expuesto que la motivación que le impulsa a encabezar este proyecto es «la ilusión de volver otra vez a liderar el PPCV, la ilusión de retomar con fuerza aquel momento tan espectacular que vivió la Comunidad Valenciana con un PP que era capaz de ganar por mayorías absolutas sin necesidad de tener que estar esperando a ver qué es lo que ocurre después del día electoral para buscar algún tipo de pacto».

Lamenta que el ppcv ha ido "perdiendo fuelle"

En este punto, ha hecho hincapié en que «todos los que en estos momentos están al frente de las administraciones» de la Comunitat Valenciana son personas que estuvieron con él. «Los lideré en su momento, a Carlos Mazón, a --María José-- Catalá, a --Luis-- Barcala, a Esteban González --Pons--, a --Miguel-- Barrachina», ha enumerado, para proponerles a todos ellos «de nuevo ser su líder».

Por otro lado, Francisco Camps ha lamentado que en estos momentos el PPCV haya ido «perdiendo fuelle» y «languideciendo», algo que no ha ocurrido solo «en los últimos meses, sino hace ya bastante tiempo», desde 2018 o 2019. Ante esta situación, ha subrayado la necesidad de contar con un partido «fuerte» y ha asegurado que él tiene «fuerza, ilusión, capacidad, esperanza y ganas de hacerlo». «Creo que el PPCV es clave para el PP de España», ha resaltado.

Congreso regional va a haber, "antes o después"

Sobre el congreso regional del PPCV, que tendría que haberse celebrado este verano, pero que fue aplazado por 'Génova', el expresidente de la Generalitat ha asegurado que cónclave 'popular' «va a haber», porque después del nacional --celebrado el pasado fin de semana en Madrid-- «tiene que haberlo», aunque sea en «cuatro, seis, ocho meses o un año». «Además, a las elecciones de 2027 tenemos que ir con nuestro candidato elegido de manera directa y democrática por los militantes del partido. Y eso va a ocurrir, ocurrirá antes o después», ha advertido.

En cualquier caso, ha apuntado que él se refiere siempre al partido, no al gobierno de la Generalitat, que ha defendido que, con «el presidente --Carlos Mazón-- a la cabeza, está haciendo todo lo que corresponde con la recuperación de la zona dañada trágicamente por la riada del 29 de octubre». «Estoy hablando del Partido Popular, no del gobierno, al que apoyaré constante y permanentemente, como he venido haciendo siempre de manera leal», ha especificado.

Dice que feijóo y él piensan "muy parecido"

Y sobre el líder nacional del PP, Camps ha afirmado que este sabe «perfectamente» quién es él y cómo es, dado que han tenido «en otras ocasiones circunstancias personales de contacto»: «Pensamos muy parecido en muchas cosas, tenemos la misma edad, somos de la misma generación y coincidimos como presidentes de comunidades autónomas».

«Pensamos exactamente igual de cómo tenemos que sacar esto adelante, y no puede ser de otra manera. No se puede pensar que yo de repente piense de forma diferente a lo que he pensado siempre: lealtad al partido, lealtad a España y por eso di este paso hacia adelante, con la intención de que la Comunidad Valenciana vuelva a tener la fuerza que tuvo en otro momento, pero sin pensar en nostalgia ni añoranza del pasado, sino pensando en la esperanza y la fuerza del futuro», ha continuado.

"sabe cuándo tiene que elevar o bajar el diapasón"

Finalmente, preguntado qué le pareció la intervención de Feijóo en el debate del Congreso sobre corrupción celebrado este miércoles, en el que el líder del PP atacó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el negocio de «saunas-prostíbulos» de la familia de su mujer, Francisco Camps ha respondido que fue «extraordinaria» y ha alabado la «oratoria» del presidente del PP. «Es de libro de texto», ha considerado.

A su juicio, «es muy difícil hacer oposición política a quien no ejerce la política, sino el chantaje y la coacción en el debate político». «Hay momentos en los que el presidente de mi partido tiene que decir ya está bien y que esto no tiene ningún sentido que continúe de esta manera», ha argumentado, al tiempo que ha destacado que Feijóo «lo está haciendo de manera excelente y sabe en cada momento cuándo tiene que elevar o bajar el diapasón».