PSOE-A acusa a Moreno de "liderar" la vuelta al PP de "la guerra de Irak" y de defender "sin complejo" pactos con Vox

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha acusado este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de haber estado «liderando» la regresión que, en su opinión, se ha producido en el PP nacional al hilo del Congreso que la formación celebró el pasado fin de semana en Madrid, en el que los 'populares' «han vuelto al PP de las peras y las manzanas, al de guerra de Irak y las mentiras del 11-M, a la vergonzosa 'foto de las Azores'».

Así se lo ha reprochado María Márquez al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que ha afeado a Juanma Moreno de haber estado «liderando esto como capitán del programa ideológico del Partido Popular, hablando sin complejo» además de «pactos con la extrema derecha» de Vox, ha agregado.

En ese punto, la portavoz socialista ha emplazado al también líder del PP-A a «ahorrarse» el «teatro» que, según ha criticado, acostumbra a protagonizar con los diputados de Vox en «cada sesión de control» en el Parlamento, manteniendo «una pelea absurda» que ha equiparado a las «escenas de matrimonio» de una serie de televisión del mismo nombre.

En esa línea, ha criticado que los representantes de PP y Vox llevan «toda la vida discutiendo, pero toda la vida juntos, casados, porque con las cosas del comer usted (Juanma Moreno) no juega, y cuando hay algo importante» para el presidente andaluz «encima de la mesa», con quien «pacta» es con Vox.

Así, María Márquez ha espetado a Moreno que «ha pactado» con Vox «que no se investiguen los 1.500 millones de euros dados a dedo y sin control a la sanidad privada; que no se investiguen los contratos irregulares en la Cámara de Cuentas; que se silencien las quejas de los andaluces en la Defensoría del Pueblo; que no se investiguen los cuatro imputados que tiene en su Gobierno» andaluz, y la reciente elección del nuevo director de la Oficina Andaluza Antifraude, que se llevó a cabo este pasado miércoles en el Pleno del Parlamento.

Inmigración

En esa línea, ha afeado a Moreno que «su compadreo con Vox es más que evidente», y «lo importante lo pacta con Vox, y todas sus vergüenzas», ha añadido, y en ese punto ha aludido a la cuestión de la inmigración, de la que el presidente del PP-A «intenta distanciarse de Vox» y presume de tener «un corazón muy grande» para acoger a personas llegadas de fuera, pero «a la hora de la verdad tiene un corazón helado», según ha reprochado la portavoz socialista al presidente de la Junta, al que ha afeado en ese punto que el Gobierno andaluz haya recurrido al Tribunal Constitucional el decreto del Ejecutivo central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas desde las islas Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.

«Esta es la doble vara, la doble moral que tiene usted con la inmigración», ha espetado Márquez a Moreno, a quien el presidente ha replicado que el PP-A había alcanzado «un acuerdo» con el PSOE-A que lideraba Juan Espadas para renovar al titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, y ha apostillado que no sabe «si con tanto pucherazo que ha habido en las asambleas del Partido Socialista, ya se ha cambiado y ya no hay acuerdo» al respecto.

Sanidad

En su segundo turno, María Márquez ha cargado contra el presidente de la Junta por su gestión en materia de sanidad, y le ha acusado de haber «manoseado el sistema sanitario», así como le ha afeado que actualmente hay «mujeres pariendo sin epidural» en Andalucía, y «vecinos de Cazorla (Jaén) que recorren dos kilómetros de una carretera sin arcén, jugándose la vida para ver a su médico» en su centro de salud.

La portavoz socialista, que ha respaldado desde el PSOE-A las protestas ante la Cámara autonómica de vecinos de barrios sevillanos «afectados por la falta de pediatras y por graves recortes de servicios sanitarios en sus distritos, de personal sanitario de Sevilla y de Granada, y de enfermeras de UCI que no pueden más y tienen ataques de pánico porque un error puede costar la vida a una persona», ha animado a Moreno a «salir» del Parlamento y escuchar esas reivindicaciones.

María Márquez ha preguntado a Moreno «quién ampara a los andaluces» ante esta situación, si lo hace el director de la Oficina Antifraude que los 'populares' «acaban de pactar con Vox», o a la candidata a Defensora del Pueblo propuesta por el PP-A, que «iba en las listas» de dicho partido en unas elecciones municipales en Cádiz después de decir los 'populares' que «nada tenía que ver con la política», según ha puesto de relieve antes de acusar al presidente de la Junta de querer «un Defensor de Juanma» en vez de un Defensor del Pueblo, y «por eso manosea y ocupa todas las instituciones de la manera que lo hace», le ha afeado.

La portavoz socialista ha trasladado también a Moreno que «debería haberse llamado Narciso y no Juanma», porque «es el niño en el bautizo, el novio en la boda, el Hércules de la bandera, el co-príncipe de Europa y, ya lo que le faltaba, el Baltasar de la Cabalgata» de Reyes Magos de Sevilla del próximo año.

Márquez ha concluido trasladando a Moreno que «lo de Baltasar con la cara pintada le queda un poco grande», y «realmente el papel que hubiera abordado es el del rey Herodes». «Apúnteselo para la próxima cabalgata», le ha aconsejado la portavoz socialista al presidente de la Junta.