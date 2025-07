Belén Cuevas, la nota más alta de la PAU entre afectados por la dana: "Intenté llevarlo con la máxima calma posible"

La estudiante Belén Cuevas, de Paiporta (Valencia), ha conseguido la nota más alta entre los afectados por la dana en la convocatoria extraordinaria de julio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Con una calificación de 9,16, quiere estudiar Ingeniería Biomédica en la Universitat Politècnica de València para aunar su interés por la salud y la tecnología.

La joven, que ha cursado Bachillerato en el IES Andreu Alfaro, se ha mostrado «muy contenta» al conocer el resultado de todo su esfuerzo en un curso difícil marcado por las inundaciones del pasado 29 de octubre. «Tuvimos que parar durante un mes aproximadamente y a eso sumarle volver a engancharse a la rutina. No obstante, intenté llevarlo con la máxima calma posible y seguir a tope porque era consciente de que la PAU estaba ahí», ha explicado en una entrevista a Europa Press.

Preguntada por cuál ha sido el principal reto de este curso para ella, Cuevas ha señalado: «El reto ya estaba ahí antes de la dana en este curso. Estar a tope y sacar las mejores notas que pudiera y luego preparar bien para la selectividad, pero claro este reto se ha vuelto más complicado con la dana».

La futura ingeniera ha relatado que tuvo «la suerte de poder retomar pronto» sus estudios tras las inundaciones porque su vivienda no se vio afectada por el agua, a diferencia de «muchísimos bajos de los pueblos afectados». «Yo siempre he estudiado en casa, no he tenido problema por no ir a la biblioteca, pude seguir estudiando una vez estaba todo para volver a ponerse, cuando volvió la luz y el agua», ha recordado.

Belén Cuevas ha recordado que su centro, el IES Andreu Alfaro, sí que estuvo afectado por las inundaciones. Tras cerca de un mes, «pudimos volver y empezamos poco a poco, yendo unas horas». «Sobre todo lo que valoro son los profesores que nos apoyaron en todo momento. Estuvieron animándonos en todo momento porque ellos también son de aquí, de pueblos cercanos y, claro, lo han vivido en primera persona también muchos de ellos», ha destacado.

La estudiante ha explicado que otros compañeros no han podido obtener las notas que querían. «Este año el modelo cambiaba un poco y a algunos compañeros les ha costado un poco más o no han conseguido tanta nota como ellos deseaban, siempre tienen la esperanza de cuando, adjudiquen las carreras, bajen un poco las notas de corte como nos han dicho que está pasando», ha comentado.

En cuanto a su futuro, la joven quiere estudiar Ingeniería Biomédica. «A mí desde siempre me ha fascinado el campo de la Medicina, pero a la vez todo lo que es la tecnología, los robots... y esta carrera me permite poder estudiar y tratar estos dos campos a la vez», ha explicado.

Sobre qué mensaje le mandaría a todas las personas que estudien y se enfrenten a circunstancias complicadas, ha remarcado: «Es muy importante la organización, la constancia pero también tener ratos de descanso. Una cosa que hasta que no lo haces no te das cuenta es que la PAU, aunque parece algo muy diferente, no lo es tanto. Al fin y al cabo, llevamos todo el curso haciendo exámenes y es uno más».

Tras todo el trabajo, ahora Belén Cuevas disfruta de un viaje de final de curso con los amigos. Para ella es momento por fin de «disfrutar del verano y descansar».