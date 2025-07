Cobos (PP) dice que el Gobierno de Azcón ha puesto en marcha la operación de vivienda pública más importante en décadas

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes de Aragón, Susana Cobos, ha destacado este martes la apuesta por la vivienda pública del Gobierno de Jorge Azcón, que se traduce en la puesta en marcha de miles de viviendas en la que se ha convertido en «la mayor actuación en décadas» en Zaragoza y en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Cobos ha recordado que el Plan de Vivienda fue una de las primeras acciones del Gobierno del Partido Popular porque «éramos y somos conscientes de que la vivienda es uno de los principales problemas de los aragoneses, especialmente de nuestros jóvenes, tenemos 47.000 jóvenes aragoneses con dificultades para emanciparse y la obligación de un Gobierno es trabajar para dar solución a las necesidades de los aragoneses, eso es lo que estamos haciendo».

Así, en apenas dos años de Gobierno de Jorge Azcón se han impulsado ya 2.171 viviendas en Aragón. Desde que el Gobierno de Jorge Azcón tomara posesión en agosto de 2023, partiendo de un folio en blanco, porque eso es lo que dejó el Gobierno del PSOE, con tan solo 86 viviendas públicas impulsadas durante las dos legislaturas anteriores, se han adjudicado ya 2.171 viviendas en todo Aragón, 1.584 de ellas en la ciudad de Zaragoza, 355 en municipios de menos de 3.000 habitantes --Programa 700--, 104 en municipios turísticos --Programa Más Vivienda, Mejor Turismo--, 61 en La Merced de Huesca, 18 en Los Olivos también en la capital oscense y otras 52 adquiridas con el Programa 6 del plan estatal en diversas localidades aragonesas.

A estas 2.171 viviendas está previsto que se sumen más en próximos meses, resultado de las licitaciones que ya están en marcha en las ciudades de Huesca --Polígono Harineras-- y Teruel --Calle Italia-- y en los barrios de Miralbueno y Rosales del Canal en Zaragoza"

«Esto son hechos y esto es trabajo serio, constante y riguroso, que es como trabaja el Partido Popular y el Gobierno de Jorge Azcón. Desde el primer momento hemos sido conscientes de que la vivienda era uno de los principales problemas de los aragoneses, especialmente de los jóvenes. Desde el primer momento hemos trabajado y por eso los proyectos van transformándose en realidades», ha afirmado la diputada popular.

Un psoe sin rigor ni credibildiad

La portavoz de Vivienda del PP ha sido muy crítica con el PSOE de Aragón y «sus mantras rancios y falsos». «Es triste, lamentable y soez escuchar al PSOE de Aragón hablar de que el PP solo hace viviendas para sus amigos, de los ricos, de los empresarios».

«Basta ya, un poquito de rigor y seriedad. No tienen ni credibilidad ni legitimidad. No hicieron nada cuando gobernaban en Aragón y en los siete años de Sánchez en el Gobierno de España tampoco», tan solo «una ley de Vivienda dañina, lesiva, que expulsa a los propietarios del mercado y que ha conseguido todo lo contrario de lo que en teoría perseguía, encarecer más el precio del alquiler».

Cobos ha recordado que el propio Pedro Sánchez prometió en campaña electoral 140.000 viviendas del Sareb «de las que a Aragón no ha llegado ni una. Ahora hablan de otro plan de vivienda que no concretan porque parece que no existe. Las cosas funcionan cuando se trabaja y se produce la colaboración institucional en beneficio de los ciudadanos».

«Lo estamos viendo en Aragón, con un Ejecutivo trabajando en vivienda pública y colaborando con los Ayuntamientos. Eso no existe en el Gobierno del PSOE ni de Pedro Sánchez, hizo una ley de Vivienda contra las CCAA, ha utilizado la vivienda también como elemento de enfrentamiento y el resultado está claro: la nada. Siete años después el fracaso de Sánchez en materia de vivienda es absoluto».

Por todo ello, Cobos ha instado al PSOE de Aragón a trabajar con seriedad y rigurosidad, «es penoso esos mantras de ricos y pobres solo para tapar su incapacidad, la que demostraron cuando gobernaban Aragón y la que demuestra su líder Pedro Sánchez día tras día», ha afirmado la portavoz de Vivienda del PP.

Inmigración

La diputada popular se ha referido también a las declaraciones formuladas por el PSOE sobre inmigración. Cobos ha asegurado que «escuchar al PSOE hablar de xenofobia y racismo es un insulto a la inteligencia» y ha recordado que la distribución de menores no acompañados "es fruto de un acuerdo racista, el de Pedro Sánchez y el PSOE con Junts, que se basa en cero menores para Cataluña a cambio de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.

«Además, sin incrementar los recursos y sin tener en cuenta la situación del sistema en cada CCAA, demostrando la verdad, no les preocupa el interés del menor, les preocupa que el agónico Sánchez aguante un poquito más».

Cobos ha dejado claro que quien tiene que aclarar su política migratoria, o la falta de ella, o si solo es un elemento más para permanecer en ese gobierno agónico es Pedro Sánchez y el PSOE.

«La política migratoria requiere de trazo fino, no de brocha gorda, el PP está a favor de la inmigración regular y ordenada porque Aragón y España la necesitan. Las soflamas se las dejamos al PSOE y a la señora Zamora, que buscan otra vez enfrentar para tratar de desviar la atención de los problemas de corrupción del PSOE y de Pedro Sánchez».