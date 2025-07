Itxaso espera que Sánchez lleve al Congreso medidas que "mejoren la calidad democrática" y la lucha contra la corrupción

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, espera que este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso de Diputados con una batería de medidas que ayuden a «mejorar la calidad democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción».

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno vasco, el consejero socialista ha realizado estas manifestaciones tras ser cuestionado por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la presunta trama de corrupción en la que supuestamente estarían implicados excargos del PSOE como Santos Cerdán, que se encuentra en prisión por este caso.

Sobre el momento que vive el PSOE, Itxaso ha señalado que no cree que tenga «nada nuevo» que aportar sobre la situación de su partido. «Estoy muy centrado en mi tarea, -más me vale, que bastante tengo-, y casi prefiero no contribuir a las declaraciones públicas, que creo que tampoco ayudan demasiado a poder hacer el trabajo sereno que tiene que hacer el partido, de análisis y de búsqueda de soluciones», ha dicho.

No obstante, ha afirmado que espera que este miércoles, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno «aporte y proponga una buena batería» de medidas destinada a «mejorar la calidad democrática de este país, la transparencia y la lucha contra la corrupción».

Por otra parte, cuestionado por el análisis de contratos públicos de Vivienda tras hacerse pública la existencia de esta trama, Itxaso, que ha recordado que todo el Gobierno vasco tiene la instrucción de realizar esa auditoría y analizar a fondo todos los contratos, ha indicado que, hasta donde han podido indagar no han encontrado «hasta la fecha ningún contrato con esa empresa» -Servinabar- ni en Visesa, ni en el departamento de Vivienda, que «son las dos entidades desde las que se promueve vivienda protegida».