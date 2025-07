El PP acusa a Illa de "escapismo" por posponer su comparecencia por el caso Cerdán al último pleno

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ser un «aficionado al escapismo» tras posponer su comparecencia sobre el caso Santos Cerdán al pleno del 22 de julio, el último antes de que termine el periodo de sesiones.

«Lleva escapando y evitando comparecer en el Parlament 27 días. Un mes lleva escondido de forma premeditada», ha lamentado en rueda de prensa en la Cámara catalana, donde ha recriminado a Illa que se resista a dar explicaciones al respecto.

Según Fernández, empiezan a pensar que su actitud responde a que está «muy nervioso, con una actitud que no es la propia de la que ha mostrado durante los últimos meses» al frente del Govern".

«Desde el PP le recetamos que el mejor antídoto para curar su nerviosismo es dar explicaciones. Si no tiene nada que esconder, pues a dar la cara y a despejar las dudas. Porque cada día que pasa crecen las dudas», ha avisado.

También ha emplazado a Illa a actuar y no «amenazar» si considera que desde el PP han infringido alguna norma o no se ajustan a la realidad porque, a su juicio, no es creíble con su actitud.

Al preguntársele que esperan de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso, ha asegurado que esperan poco de ello porque «está en un callejón sin salida ya que son demasiadas las evidencias que apuntan a que él está absolutamente implicado en los casos de corrupción de su partido».

Junts

«Si es bueno para el conjunto de ciudadanos que PP, Junts y otros partidos coincidamos en votaciones en el Congreso, por ejemplo, para bajar los impuestos, también seria bueno que coincidiéramos en votaciones para echar al Gobierno que nos somete a estos impuestos», ha expuesto para explicar la relación que quieren mantener con los de Carles Puigdemont.

Sin embargo, ha dejado claro que el PP no se someterá a «chantajes o subastas políticas» ni dialogará o pactará nada que no esté dentro de su programa, dentro de la ley y de la Constitución.

Así, ha insistido en que no visitarán a Puigdemont a Bélgica para rendirle «pleitesía» y, después de que el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, explicara que coincidió y habló con el líder de Junts en el Parlamento Europeo, ha pedido no confundir un encuentro de un diálogo y una negociación.

«En el Parlament también voy de un sitio a otro, me encuentro en los pasillos a diputados de Junts y les doy los 'buenos días'. Y esto no es ninguna negociación, pacto ni diálogo. Es una cuestión de cortesía y de educación», ha zanjado.