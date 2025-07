Ayuso llevará a los tribunales y la UE la situación de la inmigración y tilda de "inasumible" lo que ocurre en Alcalá

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que llevará ante los tribunales y la Unión Europea la situación de la inmigración en la región y los problemas que está generando y ha tildado de «inasumible» lo que ocurre en Alcalá de Henares, tras la agresión sexual a una joven por parte de un hombre que se aloja en el Centro de Acogida de la localidad.

«En el caso de Alcalá de Henares, está sucediendo algo que es inasumible. Y por eso pedimos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el centro de inmigrantes, tanto el de Alcalá de Henares como el que pretenden poner en Pozuelo y el de Campamento, se cierren», ha aseverado la dirigente madrileña desde el Foro de Salud de elEconomista.

Así, ha trasladado todo su apoyo a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que «no es culpable de nada» de lo que está sucediendo y que está escuchando cómo estos días han dicho que es «cómplice de la última violación a una chica en las calles de Alcalá». «Esto me parece inconcebible», ha reprochado.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha criticado que los inmigrantes estén «volando por las calles de Madrid sin sentido, sin rumbo, sin poder ser integrados, sin conocer quiénes son, de dónde vienen y qué problemas traen», a la vez que ha asegurado que es un problema que está «provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país».

«Lo están dejando crecer y no están haciendo absolutamente de nada. Me parece que es inhumano para ellos, para los propios inmigrantes y también es muy desleal con los españoles que se ven en situaciones que no han provocado y que les vienen», ha reprochado la líder del Ejecutivo madrileño.

Es "desleal" con inmigrantes que "levantan españa" cada día

También considera que es «desleal» con los inmigrantes que trabajan y que «levantan España cada día y que no tienen por qué ser ni señalados ni tienen por qué ser culpados por esa negligente gestión del capitán del barco pirata», en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«¿Quién cuida tantos puestos en la hostelería? ¿Quién se pone cada vez más al frente de camiones? ¿Quién cuida de la agricultura o del servicio doméstico o de grandes publicaciones o de grandes investigaciones? Son personas que, como los que estamos aquí, levantamos este país y no tienen por qué ser perseguidos ni señalados por esa negligente gestión», ha defendido Díaz Ayuso.

Por ello, la dirigente autonómica ha afirmado que van a llevar este tema a Europa, ante los países vecinos «también afectados por las políticas de Pedro Sánchez en este sentido», ante los tribunales y «donde haga falta». A ello, ha añadido también los problemas generados por los «centenares de miles de personas que todos los años están entrando por la puerta de atrás por Barajas unido al drama de los menores».