El Sindicato Andaluz de Trabajadores exige eliminar el requisito de peonadas y cumplir la ley jornalera de 2023

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha reclamado este lunes, frente a la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, la eliminación del requisito de peonadas para acceder a las prestaciones agrarias, tras la finalización de la rebaja que permitía acceder con solo diez peonadas a quienes tenían la cartilla agrícola antes de 2012.

Durante una rueda de prensa, representantes del sindicato han afirmado que «gobierne quien gobierne, los derechos se defienden», y por ello. Por ello, el SAT ha recordado que el pasado 30 de junio finalizó la rebaja del requisito de diez peonadas, que «solo beneficiaba a quienes tenían la cartilla agrícola antes de 2012», y ha denunciado que «el gobierno ha decidido no continuarla y no ha dado ningún plan extraordinario».

La organización sindical ha insistido en la necesidad de «cumplir las promesas», advirtiendo que «tristemente nos dicen muchas veces que viene la derecha y la ultraderecha, y claro que viene. Pero se favorece y se les allana el camino cuando no se cumplen con promesas electorales para llegar a esos gobiernos.»

El SAT ha subrayado que «los derechos se defienden, gobierne quien gobierne y es de justicia, es una deuda histórica con la clase jornalera de Andalucía aplicar la ley jornalera que se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2023».

Asimismo, han reclamado que «ya está bien de que siempre se hable del PER de los pobres y nunca del PER de los ricos». «Aquí no se rinde nadie. La causa de Andalucía es la causa jornalera y Andalucía es la causa jornalera. Viva la lucha de la clase obrera, viva Andalucía libre», han concluido los portavoces sindicales.