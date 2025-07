Vecinos de Retiro reclaman "seguridad" ante las obras de retirada de amianto en un almacén en Doctor Esquerdo 138

La Asociación Vecinal Retiro Norte ha presentado una instancia en el Ayuntamiento de Madrid para exigir «garantías y medidas de seguridad sanitaria» ante los trabajos de retirada de amianto de la cubierta de un almacén municipal que no tenía uso ubicado en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo.

Durante este fin de semana, el colectivo vecinal ha alertado que los trabajos de retirada de amianto del Ayuntamiento arrancan este lunes. Así, a través de sus redes sociales, ha compartido una nota informativa, colocada en una vivienda cercana al lugar, donde pide «mantener las ventanas cerradas y evitar tender ropa en los patios».

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos consultadas por Europa Press han detallado que esta actuación va a ser llevada a cabo por dMol, empresa especializada y autorizada para la retirada de amianto, que «va a seguir todas las garantías» que establece la normativa y que se plasma en un plan que cuenta con el correspondiente permiso de la Comunidad de Madrid.

«Los trabajos no van a suponer riesgo para los vecinos. La empresa ha informado a esos vecinos del comienzo de los trabajos y les ha hecho una serie de recomendaciones para evitar las incomodidades de la propia demolición», han defendido.

Asimismo, desde el Consistorio han recalcado que este material es no friable, es decir, que no se rompe o desmenuza fácilmente. Además, para retirarlo, este se encapsula, lo que garantiza que las fibras de amianto no se desprendan.

Por su parte, los partido de izquierda han presentado propuestas para el Pleno del distrito de Retiro, que se celebrará este martes, con el objetivo de conocer la situación. Más Madrid solicitará elaborar un calendario con el plan de actuaciones con carácter informativo para los vecinos, mientras que el PSOE pedirá conocer el procedimiento que se va a seguir para la demolición, así como su duración y las medidas preventivas y de seguridad que se van a tomar.