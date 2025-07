Una enorme bandera republicana repintada corona el graderío de Las Cruces después de que Vox consiguiera su borrado

Una enorme bandera republicana que ha sido repintada corona el graderío del estanque del parque de Las Cruces, una joya verde que hace de frontera entre los distritos de Carabanchel y Latina, después de que Vox consiguiera su borrado.

El 11 de abril, a tres días de conmemorarse el 94 aniversario de la proclamación de la II República, Vox lograba en el Pleno de Latina sacar adelante una proposición para eliminar la bandera republicana pintada en las gradas del parque, una moción que contó con el apoyo de los votos del PP y con los del PSOE, en este último caso por error.

El equipo de Vox instaba a «la restauración de las gradas del parque de las Cruces retirando la bandera republicana pintada de forma ilegal y pintándolas de un color uniforme y neutro que respete la estética del entorno».

Los socialistas tuvieron que pedir disculpas a la ciudadanía y expresaron su «compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos de la República española». «La propuesta que se votó introducía medidas para regenerar y arreglar el auditorio pero no detectamos las referencias a los colores republicanos. En la Junta de Portavoces se acordó no intervenir y aprobarla por parte de todos los grupos de la Junta de Distrito aunque Mas Madrid se descolgara en el ultimo momento con su voto y así se hizo en el Pleno. Fue un error no haberlo enmendado y esperamos poder corregirlo pronto», justificaban desde el PSOE.

En su día, la bandera republicana se pintó en las graderías sin permiso y, como adelantaban colectivos ciudadanos en redes sociales, «se volverá a repetir». Así ha sido porque la tricolor ha vuelto a 'ondear' en el parque de Las Cruces.