Azcón: "El PP es el gran partido de centro y muchos hombres y muchísimas mujeres van a replantearse su apoyo al PSOE"

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, considera que el Partido Popular «es el gran partido de centro de este país» y cree que, ante los «problemas de descomposición» del PSOE, «muchos hombres y muchísimas mujeres van a replantearse el apoyo que pudieron dar en el pasado a un partido y a un presidente del Gobierno que hoy, indudablemente, no lo merecen».

Azcón ha hecho estas valoraciones a los medios de comunicación minutos antes de asistir a la segunda jornada del Congreso nacional del PP que se desarrolla en Madrid.

Allí, ha reivindicado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como «la única alternativa seria y creíble». Y, por ello, siguiendo la línea manifestada por el expresidente José María Aznar en su discurso de este viernes de unir fuerzas a izquierda y derecha, ha llamado a que su formación política sea «el gran partido de centro mirando a su izquierda y a su derecha para plantear un proyecto que no levante muros sino que los derribe, que no genere polarización sino tranquilidad y, sobre todo que se preocupe no de resolver sus problemas como hoy está el PSOE, sino de resolver los problemas de los españoles».

Azcón ha defendido que las palabras de Aznar sobre la posibilidad de que Sánchez acabe en prisión «tienen mucho sentido» porque «es evidente que hoy alrededor de Pedro Sánchez hay muchas personas que están en la cárcel o que van camino de la cárcel. Y creo que a nadie que sea sensato le interesa formar parte de ese equipo».

Además, preguntado sobre si el expresidente Aznar puede dar lecciones tras los casos de corrupción de varios integrantes de sus gobiernos, Azcón ha definido a Aznar como «un magnífico presidente del Gobierno» que, «como Rajoy, cuando tuvieron problemas de corrupción, actuaron de una forma radicalmente distinta de como está actuando el Partido Socialista». Así, ha apuntado que, además de dimisiones, se establecieron «más controles a la corrupción».

Una respuesta que ha confrontado con la huelga de jueces y fiscales por la «rebaja de las barreras democráticas» que considera pretende el PSOE. «Aunque haya algunos que quieran estar permanentemente hablando del 'y tú más' o de la teoría del ventilador, creo sinceramente que no tiene absolutamente nada que ver», ha zanjado.