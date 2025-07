Moreno ve la nueva dirección del PP "más operativa y funcional" para ganar las elecciones: "Feijóo decide su equipo"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este viernes el «equilibrio» de la nueva dirección del PP que saldrá del 21 congreso nacional que se celebra este fin de semana en Madrid, apuntando que será «más operativa y funcional», al tiempo que ha defendido la capacidad de decisión del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, para configurar su equipo, del que ya han trascendido casi todos los nombres.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a las instalaciones de Ifema, en Madrid, que acogerán desde este viernes y hasta el domingo el congreso nacional del PP, Moreno ha considerado que la configuración de equipo le parece que «es razonable porque es más operativa y más funcional».

A la pregunta de si es el «ahora o nunca» para la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, Moreno ha señalado que se trata más bien de «ahora o nunca para los españoles», porque «España se juega el futuro en las próximas semanas o meses, y lo que está claro es que estamos en un final de etapa, en el final del sanchismo, y se necesita un cambio». El Gobierno central además, según ha apuntado, está «comido por la corrupción».

«Ahora está más cerca que nunca que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, y yo estoy convencido que lo va a ser», ha recalcado Moreno, quien sobre una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, ha dicho que «ahora mismo no dan los números» para plantearla y «las posiciones de Junts están muy distanciadas del PP».

En su opinión, ahora mismo lo que corresponde es el que el PSOE dé explicaciones de los «muchos casos de corrupción que desgraciadamente le están acechando y que dé soluciones a la actual situación que vivimos». «Vivimos un gobierno que es en minoría, que no tiene una mayoría parlamentaria, que no tiene un respaldo social y tenemos un presidente bunkerizado en Moncloa, aferrado al poder, que no puede salir a ninguna calle de España, y esto no puede seguir así», ha recalcado el dirigente popular, apuntando que la «única salida posible son unas elecciones y que los españoles hablen».

«Sería lo sensato y lo positivo para España e incluso para el propio PSOE», ha agregado Moreno, defendiendo que España necesita un «juego de alternancia en grandes partidos que que pivoten sobre el centro y, por tanto, el PSOE también es necesario, pero ahora es necesario que vaya a la oposición se regeneren democrática e internamente porque ahora toca el momento del cambio, de Alberto y del PP».