PNV insiste en que "no va a responder a presiones" del PP, con el que ve "díficil" mantener "puentes"

La secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, ha insistido en que la formación jeltzale «no va a responder a presiones» del PP, con el que ve «difícil» mantener «construidos puentes», porque, por una parte ofrecen diálogo y, por otra, dice «auténticas barbaridades con acusaciones sin ningún tipo de fundamento en contra del PNV» y «nos están boicoteando en todo momento».

En una entrevista a Radio Euskadi, Ipiñazar se ha referido, de esta forma, a la llamada del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, a la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, para retomar la relación entre ambos partidos y a la petición de explicaciones al PNV del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, por «las relaciones empresariales de hombres de la máxima confianza» del partido jeltzale con la presunta trama de corrupción del 'caso Cerdán'.

La secretaria del EBB no ve «lógico» que Miguel Tellado llame al PNV para «abrir una vía de diálogo» y, por otro lado, salga Javier de Andrés en una rueda de prensa «diciendo auténticas barbaridades con acusaciones sin ningún tipo de fundamento en contra del PNV» y cuando «nos están boicoteando en todo momento». En esta situación, ha considerado «difícil» mantener «construidos puentes» con el PP.

Ipiñazar ha indicado que el PP ha puesto al PNV «en el foco» y «su estrategia es ejercer presión, no sé si para amedrentar al PNV, que no lo van a conseguir». En ese sentido, ante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 9 de julio en el Congreso, ha dicho que no tomarán una decisión sobre su apoyo al Ejecutivo hasta que tengan «toda la información y las explicaciones que consideramos que se nos tienen que dar» y, según ha añadido, tomarán la decisión «en base a la ciudadanía vasca, a los votantes y a nuestro código ético».

«No vamos a responder a presiones de ningún tipo, veremos a ver el día 9 qué es lo que pasa y en base a eso tomaremos decisiones», ha insistido.

Antxon alonso e iñaki alzaga

Por otro lado, ha negado cualquier relación del PNV con el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, quien, según declaraciones del ex secretario de Organización Santos Cerdán, intercedió entre PSOE y PNV para que los jeltzales apoyaran la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, ni con el empresario Iñaki Alzaga, a quien el presidente del PP vasco considera «nexo de unión» del PNV y Cerdán.

«No le conocemos de nada y nos parece absurdo pensar que bueno esa vía de diálogo entre el PNV y el Partido Socialista pueda venir de esta persona (Antxon Alonso), cuando nosotros hemos tenido relaciones antes evidentemente de que esta persona apareciera», ha afirmado.

Ipiñaza ha dicho que son «argumentaciones sin ningún tipo de fundamento», ha insistido en que no conocen a Alonso y ha remarcado que «la relación o la vía de diálogo en este caso con el PSOE lo tenemos con Montero, con lo cual no conocemos a este señor y nosotros la vía de diálogo la teníamos establecida con otras personas».

Sobre la relación de EH Bildu y Antxon Alonso, que les presentó a Santos Cerdán, ha dicho que «ellos tendrán que explicar qué tipo de relación tenían tanto con Santos cerdán como con Antxon en este caso» y ha señalado que al PNV no le corresponde valorar esa relación que hay entre ellos dos.

Sobre la comisión de investigación constituida en el parlamento de Navarra apoyada por Geroa Bai, en la que está integrado el PNV, Ipiñazar ha considerado «normal» que la presidenta navarra, María Chivite, esté «tocada» porque ella tenía «una relación incluso personal con Santos Cerdán». «Ya veremos las implicaciones que tiene todo esto en Navarra, veremos los trabajos que se llevarán a cabo en la propia comisión de investigación y qué es lo que lo que de la misma sale», ha añadido.

Nombramientos en el psoe

Por otro lado, se ha referido al nombramiento como nueva secretaria de Organización del PSOE de Rebeca Torró, quien sustituirá a Santos Cerdán como 'número tres' del partido tras su implicación en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

A un día del inicio del Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez también ha nombrado a tres adjuntos a la Organización del partido, la almeriense Anabel Mateo Sánchez, que asumirá el cargo de secretaria de Coordinación Territorial; Francisco J. Salazar, que compaginará su cargo en Organización con el que tiene actualmente, secretario de Acción Electoral y Análisis del PSOE; y Borja Cabezón, uno de los encargados de dirigir la Secretaría de Organización de manera interina hasta la celebración del Comité Federal, que también se mantendrá en su cargo como secretario de Transparencia y Acción Democrática y Transparencia del PSOE.

Ipiñazar ha considerado «lógico» que Pedro Sánchez haga este tipo de modificaciones en su estructura interna, precisamente por lo que ha venido aconteciendo".

Según ha señalado, «sus últimos dos secretarios de organización, ya sabemos en lo que han andado estos últimos años, entonces, evidentemente parecía lógico que haga estos movimientos».

Tras indicar que no conoce a ninguno de los cuatro, ha dicho que, «desde inicio se les presupone que tienen mucho trabajo por delante». «Les deseamos todos los éxitos, pero hasta aquí porque no conocemos los nombres la verdad», ha añadido.

Tras insistir en que «parece lógico» que el presidente del Gobierno «haga este tipo de cambios en la estructura», Ipiñizar ha afirmado que para el PNV «no es suficiente y todavía tiene que dar muchas explicaciones, porque todavía no sabemos por qué se tomaron decisiones como quitar a Ábalos» del Ministerio de Transportes.

Todas esas explicaciones, ha advertido, «están pendientes» y ha reiterado que ven «con buenos ojos que tome medidas» como los nuevos nombramientos anunciados hoy pero «no es suficiente». «Veremos el día 9 qué es lo que anuncia o qué es lo que explica, porque estamos esperando más concreción», ha reiterado en referencia a la comparecencia de Pedro Sánchez del próximo 9 de julio en el Congreso de los Diputados.

La secretaria del EBB ha considerado «bien» que se tomen medidas «dentro del partido», pero ha insistido en que lo que ha dicho hasta ahora Pedro Sánchez «no es suficiente» y ha señalado, en relación al apoyo del PNV al Gobierno, que tomarán una decisión «sin ningún tipo de presión por ningún lado».

Competencias pendientes

Por otro lado, se ha referido a la negociación para el traspaso a Euskadi de las competencias pendientes, entre ellas el bloque de la seguridad social, y ha recordado que el Lehendakari, Imanol Pradales, acudirá el próximo 15 de julio a la comisión bilateral con el Gobierno central, de la que el PNV espera que «tenga sus frutos y salgan cosas positivas para Euskadi».

Tras reconocer que, «en algún momento puede haber dudas» en cómo hacer el traspaso de las competencias del régimen económico de la seguridad social porque «no es fácil» a nivel técnico, ha remarcado que el traspaso «se refleja en una ley orgánica que lleva más de 40 años sin cumplir, por lo que ya va siendo hora». Además, ha asegurado que «existe colaboración por parte del equipo técnico del Gobierno vasco para que esto vaya adelante, por lo que esperemos que todo salga como debe salir».