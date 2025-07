Mazón, sobre la comida de 853 euros en un dos estrellas Michelin: "No le ha costado ni un euro a los valencianos"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sostenido que su comida de 853 euros en un restaurante con dos estrellas Michelin en noviembre de 2023 «no le ha costado ni un euro a los valencianos», al tiempo que ha afirmado que le parece «sorprendente que tenga que dar explicaciones» sobre un almuerzo «que no le ha costado ni un euro a la Generalitat».

Así lo ha manifestado después de que el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, durante la sesión de control de este jueves, le afeara una factura de «853 euros» entre cuatro comensales, entre ellos el propio Mazón, en la que, según ha denunciado, se pidió al restaurante que enviara la factura a la Generalitat, tras lo que «un día se presentó una persona con 853 euros en efectivo en un sobre» para pagarla.

«Mis comidas por mi santo me las pago yo», respondió el 'president' de la Generalitat en su segunda réplica, además de acusar a Compromís de decir «sí bwana» a todos los gastos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntado por esta cuestión y por si es «habitual» cargar ese tipo de comidas a la Generalitat, el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este viernes en Alicante, ha considerado «sorprendente que tenga que dar explicaciones sobre una comida que no le ha costado ni un euro a la Generalitat Valenciana».

«Es que no le ha costado ni un euro a la Generalitat Valenciana, es una comida que me he pagado yo. Y que tenga que dar explicaciones por mis comidas, que me pago yo. Pues... en fin, le podemos dar todos los minutos que usted quiera», ha replicado.

En cualquier caso, ha insistido en que estos gastos «no le han costado nada al contribuyente valenciano». «Por esa comida que usted me pregunta, a los valencianos no le ha costado ni un euro», ha zanjado al ser preguntado al respecto.