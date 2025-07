Agrupación afectados dana 'Tots a una veu' se reúne con Mazón y reclama coordinación para avanzar en la reconstrucción

La agrupación de afectados por la dana del 29 de octubre 'Tots a una veu' se ha reunido en la tarde de este jueves con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para exigirle coordinación entre administraciones, así como que se «escuche a los técnicos» y que las actuaciones que estos planteen se lleven a cabo «pronto» porque el primer aniversario de la riada, ha avisado, está «relativamente cerca», y los trabajos de reparación van «despacio».

El encuentro, que no figuraba en la agenda pública del jefe del Consell, se ha alargado durante casi dos horas, y en el mismo también ha participado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Al finalizar la reunión, el portavoz de este colectivo, Fernando Catalán, ha indicado a los medios que desde el Consell les han explicado «aspectos de nuevos planes de emergencia y del nuevo Plan Endavant», entre otros asuntos. «Da esa sensación de que se están trabajando cosas por mejorar», ha valorado, al tiempo que ha indicado que el 'president' ha «tomado nota de muchas de las cuestiones».

Desde la agrupación han transmitido al jefe del Consell la necesidad de que las administraciones se coordinen, dado que en el proceso de reconstrucción, según ha señalado, «hay muchos aspectos que pueden depender de diferentes instituciones y administraciones». «Pero por ser diferentes no dejen de coordinarse», ha pedido, y ha valorado que el 'president' es «consciente» de ello.

«Tenemos que coordinarnos porque al final está el interés común, que no vuelva a ocurrir, que no volvamos a tener este problema», ha reflexionado Catalán, que ha subrayado que si, «además, sabemos qué hacer en cada momento y las emergencias y la coordinación funcionan, no lo pasaremos de la misma forma que con esta dana». «Octubre lo tenemos relativamente cerca», ha advertido.

Preguntado por la actuación del Consell el pasado 29 de octubre, el responsable de esta agrupación de afectados por la dana ha rechazado «entrar en detalles de lo que ha pasado» y ha incidido en que la voluntad de su colectivo es centrarse en «lo que queremos hacer». «Hemos insistido más en lo que se va a hacer, no tanto en lo que se hizo», ha resumido.

