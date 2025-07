Rebeca Zarza, con su obra 'Materia que recuerda, ganadora del XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal de la DPZ

La artista zaragozana Rebeca Zarza se ha llevado el XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, que concede la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) por la obra 'Materia que recuerda', en la que aborda la tensión entre lo digital y lo físico. El jurado ha resaltado «el contraste entre su sencillez plástica y su complejidad técnica, así como su sutileza».

El accésit es para Ángel L. Martín Saló por 'Sombra y luz', una serie de fotografías realizadas en la Azucarera en distintos momentos del día, con la que el artista capta una conversación o asamblea entre los diferentes elementos que allí aparecen.

Ambas obras, premiadas con 9.000 y 5.000 euros, respectivamente, ocupan un lugar preferente en una exposición compuesta por otros 15 trabajos finalistas que ya pueden contemplarse en el Palacio de Sástago de Zaragoza hasta el próximo 17 de agosto. Los artistas, cuyas obras han sido seleccionadas son Vital Citorés, Rosa Balaguer, Charo de la Varga, Mar Marcén, Eduardo Lozano, Carlos Sancho, Isaac Ganuza, Cristina Pérez Huarte, Rosina Abós, Enrique Fantova, Samuel Hereza, Juan Zurita, Estela Ferrer y Cristina Guallart.

El fallo se ha dado a conocer este jueves, en el Palacio de Sástago de Zaragoza, en una rueda de prensa en la que han participado la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y parte del jurado, representado por la directora de la Escuela de Diseño Superior de Aragón, Eugenia Pérez, y la directora del Museo Goya de Fundación Ibercaja, May Forcén.

El certamen, cuyo propósito es promocionar a los artistas aragoneses para que demuestren la calidad, la originalidad artística y la capacidad de transmitir de su creación.

Zaraza, diseñadora, ilustradora y artista visual con más de dos décadas de trayectoria, parte en 'Materia que recuerda' de un boceto digital de 123 capas que lleva al plano físico mediante técnicas como el polvo de mármol, la tinta UVI --tecnología de impresión avanzada que utiliza una tinta de secado instantáneo al ser expuesta a la luz ultravioleta--, las tintas acrílicas, el óleo, el esmalte y el polvo de mármol sobre metacrilato de colada.

El resultado, según ha definido la propia artista, que sucede en el palmarés a Jorge Usán y su obra 'Signum', «es una superficie rica en texturas donde los relieves emergen como huellas, rastros de algo que fue. Algunas zonas gotean, se deshacen, como si lo impermanente y lo líquido reclamara su lugar».

Zarza, que se ha mostrado profundamente agradecida por el galardón, ha explicado que su obra plasma el contraste «entre lo que se percibe y lo que se toca, lo que recordamos y lo que inventamos». La obra es para ella «una forma de resistir a la velocidad de la imagen, una tensión entre la forma y la fuga, el paisaje que guarda lo que el tiempo ya ha empezado a borrar».

El reconocimiento le ha dado pie a reivindicar la importancia de que existan premios como el Santa Isabel, «promovidos desde lo público», porque, según ha remarcado, «sostienen procesos largos, sensibles, a veces invisibles, y defienden lo experimental, lo poético, lo que todavía está en construcción».

Por su parte, de Ángel L. Martín Saló, ganador del accésit, el jurado ha valorado la sensibilidad de la elección del espacio fotográfico y la fuerza expresiva del empleo de la luz y de su ausencia (la sombra), elementos con los que desarrolla una singular narración poética en 'Sombra y luz'.

El artista aragonés, de extensa trayectoria en el mundo del cine y que apenas alcanza el primer año en la fotografía recibe el premio como «un impulso para continuar en el mundo del arte».

Martín Saló ha explicado que concibe el papel del artista como «un notario que está ahí para dar fe, que tiene esa responsabilidad en ese momento dentro de un proceso que es un conjunto y que tiene que ver con la física y con el espíritu»

Su obra recoge la «conversación o asamblea» entre elementos como la piedra, el hierro y las ruinas en La Azucarera, con la luz y su ausencia según avanza el día.

El ganador del accésit ha reivindicado a su familia, su mujer y sus dos hijas, y el papel que ejerce de cuidador de una hija con discapacidad «porque los cuidadores podemos ser artistas también y ¿por qué no? Trabajar».

El Premio de Arte 'Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal' es el máximo reconocimiento que otorga la Diputación de Zaragoza en el ámbito de la cultura. El galardón está dirigido a artistas aragoneses de cualquier disciplina y este año un total de 67 presentaron sus obras al concurso.

El objetivo de los Premios a las artes y la cultura que se organizan desde la institución provincial sigue siendo promocionar, difundir, expandir y ayudar a la creación aragonesa en todos los ámbitos artísticos, utilizando cualquier tipo de presencia artística como en pintura, instalaciones, entre otras.

En el listado de creadores que han recibido el galardón a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria destacan nombres como los de Fernando Martín Godoy, Gema Rupérez, Jorge Fuembuena, Cecilia de Val, Yann Leto, David Latorre, Roberto Coromina, Enrique Radigales, Antonio Fernández Alvira, Carla Nicolás o Jorge Usán en la anterior edición.

El jurado del premio de este 2025 ha estado compuesto por la directora del Museo Goya, May Forcén; la directora de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), María Eugenia Pérez de Mezquía; el director de la Escuela de Arte de Zaragoza, Rafael Pueyo Royo, y el coordinador de proyectos y difusión cultural de la Diputación de Zaragoza, Ricardo Centellas, en calidad de secretario.

Trayectoria de rebeca zarza

Rebeca Zarza (Zaragoza, 1981) es diseñadora y artista visual con más de veinte años de trayectoria en el ámbito del diseño, la ilustración y la creación artística. Desde finales de 2023 ha centrado su práctica en la investigación y producción artística.

Su obra ha sido presentada en festivales y exposiciones tanto nacionales como internacionales, entre ellos, Here is ZINE 7th (Bangkok-Tokyo), Atrium Zone (Tailandia), Pertegaz. Arte y Moda (IAACC Pablo Serrano), D-espacio y tiempo (Córner MIZ, comisariada por Sergio Sevilla), Festival Internacional Asalto, Galería Urbana, Believe in Art y Asalto Alfamén.

En 2024-2025 ha participado en exposiciones destacadas como: Solo Show Liminal, en Galería Olga Julian; Solo Show, en el Museo de Albarracín; Finalistas Premio Santa Isabel de Portugal 2024, en el Palacio de Sástago; Solo Show Now here, Nowhere, en Centro Joaquín Roncal; Open Studios Vol.1, Miradas al Arte, en Écija y Certamen VP Hotel & Art Awards 2024, en Madrid.

Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el accésit en el I Certamen de Artes Plásticas VP Hotel & Art Awards 2024, la selección como finalista en el Premio Isabel de Portugal 2024, así como diversos galardones nacionales e internacionales en diseño e ilustración como los premios Anuaria e Igdea.

ACERCA DE L.Martín SALÓ

Ángel L. Martín Saló (Zaragoza, 1970) estudió cine con Bigas Luna y cursó un Máster en Guion y Dirección en SEAS. Su cortometraje 'The Killer' (2001) participó en el Festival de Venecia y ganó el Primer Premio en el festival de cine de Zaragoza.

Ha obtenido diferentes galardones audiovisuales con sus obras 'Se alquila" (2004), 'Mar de plástico' (2008), 'Killers por el mundo' (2010), 'Chicaman', 'Garbanzoia', 'Las pesadillas de Cajal' (2017). Es responsable de Kontrazinema Lab, taller de cine colectivo en el IAACC Pablo Serrano y fundador y director del Obuxofest (2002-2014).

Como fotógrafo, en mayo de 2025 ha sido seleccionado en Descubrimientos PhotoEspaña. En la Hinterland Galerie de Viena ha estado en la exposición colectiva de artistas de todo el mundo con tres fotografías y un videoarte titulados 'Lápiz de sombras'.