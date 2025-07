Rouco (Vox) reclama a Educación "mayor colaboración" con familias de los colegios con presuntos casos de agresión sexual

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha solicitado al Gobierno de Aragón «una mayor colaboración, agilidad y cercanía» con las familias de los colegios en los que presuntamente se han producido casos de agresión sexual a menores y que se encuentran bajo investigación actualmente, uno en un colegio de Zaragoza --al menos cinco denuncias presentadas-- y otro en Garrapinillos --al menos tres denuncias presentadas--.

Ha expresado comprender el «pánico y frustración que pueden sentir los padres cuyos hijos van al mismo colegio donde presuntamente han tenido lugar estos hechos».

Rouco ha incidido en que «el Gobierno de Aragón debe trabajar y no permanecer indiferente mientras los tribunales de justicia llevan a cabo su investigación, que son quienes deban condenar, si fuera preciso, a los responsables de los presuntos delitos».

La parlamentaria de Vox ha celebrado que la consejera de Educación, Tomasa Hernández, trasladara que van a ser adoptadas «todas las medidas posibles».

«Nunca es suficiente la precaución y la prevención. Debemos garantizar y velar por que los niños vayan a clase en un entorno óptimo, aplicando la máxima contundencia contra quienes infringen la ley y atenten contra los menores», ha añadido.

Rouco ha detallado que el Gobierno de Aragón cuenta con el equipo de convivencia del Departamento de Educación y la unidad técnica de Salud Mental, así como «con el trabajo desinteresado y voluntario de una psicóloga que ha ofrecido su trabajo a uno de los dos centros, tras comunicarlo al Gobierno de Aragón».

Ha transmitido «toda la condena, repulsa y asco ante cualquier tipo de abuso o agresión sexual», que resulta «especialmente repugnante» cuando las víctimas son niños. «Estamos hablando de lo más inocente y sagrado. Niños de 3 o 4 años, frágiles, vulnerables ante cualquier criminal que pretenda aprovecharse de su situación de superioridad», ha lamentado.

Rouco ha reivindicado que «sólo Vox defiende en sus programas electorales el mayor endurecimiento de penas para todo tipo de agresores sexuales y pederastas». Ha criticado que «gracias a la Ley del 'Sólo Sí es Sí' del PSOE-Podemos, miles de agresores sexuales han visto rebajadas sus penas y más de un centenar han sido excarcelados».

Para la diputada es «inaceptable» que «tertulianos de izquierdas y no tan izquierdistas blanqueen la pederastia y justifiquen que los niños puedan mantener relaciones sexuales con cualquier persona». Ha cargado contra «sádicos y sádicas que anhelan en su mente recrearse con niños las escenas de 50 Sombras de Grey», por lo que ha pedido que «no tengan voz en ningún espacio público». «No a la corrupción de menores, no al blanqueo de la pederastia y no a los movimientos activistas que blanquean la pedofilia», ha concluido.