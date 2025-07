Mazón afea al PSPV la frase "más machista en la historia de Les Corts" y reta a Muñoz a decir si mantiene su "aplauso"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado al síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, los ataques «machistas» lanzados desde su partido y ha acusado a los socialistas de haber pronunciado «la frase más machista en la historia de Les Corts Valencianes». Además, ha sacado pecho del último estudio del CIS, que «llega a reconocer que el PP ganaría las elecciones y que reeditaríamos el gobierno». «Y cuando se pregunta la preferencia para ser presidente, ¿sabe quién es el primero? Yo», ha añadido.

Así lo ha manifestado en la sesión de control de este jueves en Les Corts, la última antes del verano, después de que este miércoles el cruce de acusaciones por el 'caso Koldo' se trasladara al debate de dos puntos del pleno de Les Corts sobre prostitución, donde la diputada socialista Rosa Peris replicó a la 'popular' Verónica Marcos: «No voy a decir que usted le debe el puesto a Serafín Castellano o que Susana Camarero le debe el puesto a Eduardo Zaplana por tener una relación especial». Una afirmación que provocó las críticas del PP.

Este jueves, Mazón ha instado a Muñoz a «decir si mantiene o no su aplauso» a dicha frase, pregunta que ha repetido posteriormente también al síndic de Compromís, Joan Baldoví, y ha replicado a los socialistas: «Después de representar al partido de Tito Berni, que organizaba orgías desde el Congreso, después de defender al partido de Koldo --García--, que trataba a las mujeres como ganado, y después de tener con sello valenciano al señor --José Luis-- Ábalos, que trata a las mujeres como ganado, ayer bajo su supervisión se produjo el ataque más machista de la historia de las Cortes Valencianas».

Pacto con vox

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha hecho balance del ecuador de la legislatura, ha reprochado a Mazón que llegara a la Presidencia de la Generalitat «pactando con un maltratador condenado», en alusión a Carlos Flores (Vox); que nombrara como conseller de Cultura a un «vicepresidente torero de pasodobles y toros», en referencia a Vicente Barrera; que situara al frente de Emergencias a una consellera «que no sabía de emergencias», y que el «peor día para los valencianos» estuviera en el Ventorro «desaparecido».

«Esto son los dos años de gobierno de Carlos Mazón. Podría parecer una película de Berlanga, pero no tiene gracia. Usted llegó aquí diciendo que sonríe que llega el cambio y el único que se ríe es usted, pero se ríe de los valencianos», le ha afeado.

Además, ha ironizado al «felicitar» al 'president' de haber conseguido «récords históricos»: «Ocho de cada diez valencianos no lo quieren de presidente, el 62% piensan que la Comunitat Valenciana está peor que cuando estaba Ximo Puig y seis de cada diez creen que la situación es mala o muy mala», ha dicho en referencia a la encuesta del CIS. «Esto es un hecho fáctico, como a usted le gusta. Es el peor presidente de la Comunitat Valenciana de toda la historia», ha sostenido.

Además, ha reprochado al jefe del Consell que diputados del PP «llamaran perras a Pilar Bernabé y a Diana Morant» mientras él «calló» y le ha replicado: «¿Usted habla de orgías? Las de su diputado provincial Bernabé Cano, que mantiene en la Diputación Provincial, apoyado por usted. Venga, va». También le ha afeado que afirme que la líder de los socialistas valencianos «llegara a ser secretaria general por un hombre, como si las mujeres no pudieran llegar por sí mismas».

En este punto, ha hecho hincapié en que Mazón «llegó a presidente de la Generalitat porque era el 'golden boy' de Eduardo Zaplana». «Usted es zaplanista de primera generación, se lo debe todo a su padrino político, porque los hombres también llegan por otros hombres y usted llegó por un corrupto», ha señalado.

Y ha acusado al Consell de «hacer lo mismo» con las víctimas de la dana que con las del accidente de metro de 2006, del que este jueves 3 de julio se cumplen 19 años. «En aquel momento, 43 muertos, 47 heridos, cero responsables. Ahora, 228 muertos, cero responsables», ha incidido en referencia a la dana. Por todo ello, le ha pedido que dimita y convoque elecciones.

Mazón replica con "el cis de tezanos"

En su contestación, el 'president' de la Generalitat ha reprochado a Muñoz «con quién pactan las investiduras» en el PSOE: «Mandó a Santos Cerdán a pactar la de Pedro Sánchez con Puigdemont». Y ha replicado al síndic socialista con el «CIS de Tezanos, que dice que el PSOE en Castilla y León le saca siete puntos a Mañueco, que dice que casi el 60% de los madrileños no quieren a Isabel Díaz Ayuso».

Dicho esto, le ha preguntado: «¿Tantas ganas tiene ya de relevar a Diana Morant? ¿Tanto mal les hace que no se han leído, o mejor dicho, sí que se han leído lo que dice el CIS de Tezanos?». Y ha subrayado que precisamente «el CIS de Tezanos llega a reconocer que el PP ganaría las elecciones y que reeditaríamos el gobierno»: «Y cuando se pregunta la preferencia para ser presidente, ¿sabe quién es el primero? Yo. ¿Pero el segundo sabe quién es? Baldoví. ¿Y la tercera quién es? Diana Morant».

Por eso mismo, ha pedido al síndic del PSPV que no se lo «ponga tan fácil»: «Ya sé que ya les molesta Diana Morant y todo lo que significa. Ya sé que Diana Morant pide mi dimisión todos los días, pero no le voy a hacer yo esto al juego». Y ha aprovechado para asegurar que quiere que la líder de los socialistas valencianos «siga de secretaria general todo el tiempo posible». «Si coge un argumento, haga el favor de seguirlo hasta el final, porque, si no, tiene el problema de que se le vuelve absolutamente en contra», ha advertido.

Finalmente, ha criticado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, haya asegurado que hay «banquillo en el PSOE de sobra para sustituir a Santos Cerdán». «Analicemos la frase: hay banquillo en el PSOE para sustituir a Santos Cerdán, que sustituyó a Ábalos. ¿Quién va a ser el siguiente?», ha preguntado.

Y ha celebrado que el PPCV acude al congreso del PP que se celebra este fin de semana en Madrid con «un secretario general que nos apoya, que conoce Valencia y que está a la altura de las circunstancias». «Se llama Miguel Tellado», ha señalado. Mientras, ha preguntado a los socialistas «quién va a ser su próximo secretario general: »Porque después con Koldo por en medio, primero vino Ábalos, luego vino Santos Cerdán. ¿Quién será el siguiente? Porque yo con el mío estoy muy satisfecho".

Carmen alborch "tendría vergüenza de ustedes"

Mientras, la diputada socialista Rosa Peris ha denunciado que el «machismo» es que el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, «diga que Pilar Bernabé se ha ligado a Pedro Sánchez para escalar en el PSOE» y que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, «desde la sala de prensa del Palau diga que Pilar Bernabé y Diana Morant guardan un silencio cómplice con los puteros». También ha defendido, sobre su intervención de ayer a la que ha aludido Mazón, que ella no tiene «espíritu cristiano de poner la otra mejilla».

Precisamente, la vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha reprochado a los socialistas que se hayan «quitado la careta del falso feminismo» y de haber «tirado por tierra» el trabajo de «tantas mujeres en su partido que han defendido a otras mujeres». «Si Carmen Alborch levantase la cabeza tendría vergüenza de ustedes», ha zanjado.