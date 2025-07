Cambios en el transporte público por el Orgullo LGTB: 'búhos' desde otras cabeceras y 18 estaciones de bicimad cerradas

La red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) experimentará cambios durante el fin de semana por la celebración del Orgullo de Madrid, entre ellos, las cabeceras de los 'búhos' se situarán en cuatro puntos alternativos en la noche del sábado al domingo --Argüelles, plaza de Alonso Martínez, plaza de la Independencia e intercambiador de Atocha-- y 18 estaciones de bicimad estarán cerradas.

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, EMT Madrid dispone de autobuses de reserva hasta el 6 de julio para atender el aumento de la demanda que pueda surgir con motivo de la celebración del MADO 2025.

Además, en la red nocturna, EMT Madrid incrementará su oferta en las reservas de 'búhos', de manera especial las noches del 3, 4 y 5 de julio para atender el posible aumento de viajeros. Asimismo, hasta el domingo 6 de julio, se reforzarán las líneas del aeropuerto 200 y 203.

Con motivo de la celebración del MADO 2025 se producirán alteraciones en algunas líneas de la red de EMT Madrid. Este jueves, 3 de julio, los desvíos comenzarán sobre las 18 horas hasta la 1 del viernes 4 de julio, aproximadamente. Las líneas diurnas afectadas son la 001, 002, 1, 2, 3, 9, 25, 39, 44, 46, 52, C1, C2, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158, M3 y SE6 y las nocturnas, la N16, N18, N19, N20, N21, NC1 y NC2.

El viernes 4 de julio, se producirán desvíos planificados desde las 15 y hasta las 8 horas del sábado 5 de julio, aproximadamente. Las líneas diurnas afectadas son la 001, 002, 1, 2, 3, 9, 25, 39, 44, 46, 52, C1, C2, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158, M3 y SE6 y las nocturnas, la N16, N18, N19, N20, N21, NC1 y NC2.

El sábado 5 de julio, los desvíos comenzarán a las 15 horas y finalizarán a las 8 horas del domingo 6 de julio, aproximadamente. Las líneas diurnas afectadas son la 001, 002, C03, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 59, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C1, C2, E1, Exprés Aeropuerto, M3 y SE6. Todas las líneas nocturnas se verán afectadas excepto la N28 y N31.

El domingo 6 de julio, último día de la celebración del MADO, los desvíos se producirán desde las 18 horas a la 1 del lunes 7 de julio, aproximadamente. Las líneas diurnas afectadas son la 001, 002, 1, 2, 3, 9, 25, 39, 44, 46, 52, C1, C2, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158 y SE6 y las nocturnas, la N16, N18, N19, N20, N21, NC1 y NC2.

Además, durante la noche del sábado 5 al domingo 6 de julio, las cabeceras de los autobuses nocturnos se situarán en otras ubicaciones. En Argüelles, estarán la N16, N18, N19, N20 y N21, de inicio de servicio hasta las 4.30 horas aproximadamente, luego recuperarán sus cabeceras habituales.

En Plaza de Alonso Martínez, la N23, de inicio de servicio hasta las 4.30 horas aproximadamente, luego recuperará su cabecera habitual. En el Intercambiador de Atocha será N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26, NC1 y NC2, de inicio de servicio hasta las 4.30 horas aproximadamente, luego recuperarán sus cabeceras habituales. Además, la plaza de la Independencia acogerá N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N22, N24 y N27, de inicio de servicio hasta las 4.30 horas aproximadamente, luego recuperarán sus cabeceras habituales.

Bicimad

La celebración del MADO 2025 también repercutirá en el funcionamiento de la red del servicio público de alquiler de bicicletas. Un total de 18 estaciones tendrán que cerrar de forma temporal hasta el 6 de julio.

Serán en C/ Mayor, 6 (estación 1) C/ Miguel Moya, 1 (estación 2) C/ Hortaleza, 63 (estación 6) C/ Hortaleza, 75 (estación 7) plaza de Pedro Zerolo (estación 18) C/ Prim, 4 (estación 19) C/ Alcalá, 48 (estación 20 A) plaza Celenque, 1 (estaciones 25 A y B) C/ Mayor, 16 (estación 31) Plaza de las Provincias (estación 32) C/ Carretas, 8 (estación 33) Plaza de Jacinto Benavente (estación 34) C/ Abada, 2 (estación 56) C/ Augusto Figueroa, 33 (estación 58) C/ Tres Cruces, 7 (estación 210) Plaza de España (estación 116 A) y C/ Reyes (estación 116 B). Ambas cerrarán de forma temporal entre el 3 y el 6 de julio.

Asimismo, el MADO afectará a los aparcamientos gestionados por EMT Madrid. El aparcamiento de la plaza de Pedro Zerolo sufrirá cortes de tráfico entre las 17 y las 3 horas hasta el domingo, 6 de julio.

En el caso del aparcamiento de la plaza Mayor, sufrirá cortes de tráfico hoy 3 de julio, desde las 20 a las 23 horas. El sábado y domingo los cortes se producirán desde las 20 hasta las 2.30 horas. Durante todos estos días podrán verse afectadas las entradas y salidas de las instalaciones de la plaza Mayor. En este aparcamiento, la entrada de la calle Mayor está cerrada.

Además, el aparcamiento de Recoletos podrá tener un cierre temporal por el corte de tráfico el sábado 5 de julio, desde las 15 hasta las 8 horas con motivo de la manifestación del Orgullo.

Por último, la celebración de las fiestas del MADO provocará el cierre parcial de la Base de Colón desde las 14.30 horas del sábado 5 de julio hasta las 6 horas del domingo 6 de julio. Durante el cierre parcial, no se podrán realizar gestiones administrativas en la Base de Colón, aunque sí se podrán retirar los vehículos si se han realizado las gestiones, previamente, online o en una base distinta.