La Comunidad no tenía conocimiento de la llegada de 400 migrantes y critica al Gobierno "falta de lealtad institucional"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el Gobierno regional no tenía conocimiento de la llegada de otros 400 menores migrantes desde Canarias y ha criticado al Gobierno de España su «falta de lealtad institucional».

Lo ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno después de que el Gobierno haya ofrecido un total de 400 plazas definitivas en la Península para menores migrantes solicitantes de asilo, que se suman a las 250 que se van a habilitar en el centro 'Canarias 50' de la isla de Gran Canaria, y que irán al CREADE de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

«Una vez más el principio de lealtad institucional no existe para el Gobierno central. Nos hemos enterado por los medios de comunicación esa intención de trasladar otros 400 menores. Porque insisto, a la Comunidad de Madrid no dejan de llegar personas, inmigrantes en situación irregular, no dejan de llegar menores no acompañados. Tienen que ser atendidos por las administraciones y, por tanto, lo suyo hubiera sido que los primeros en enterarnos de ese posible traslado», ha criticado el también portavoz del Gobierno autonómico.

Así, el consejero ha vuelto a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una «política clara en materia de migración» poniendo freno al «caos migratorio» que está viviendo España, ya que cree que la solución no puede ser «el reparto de los inmigrantes que llegan hasta las costas o que llegan a través del aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid-Barajas».

También ve necesarias medidas en los países de origen, con los socios europeos y trasladando «lealmente toda esta información a las comunidades autónomas». «Pero lógicamente no quieren trasladar esa información porque son conscientes del absoluto caos que tienen y ni ellos mismos saben las personas que están entrando, ni ellos mismos saben cómo poner remedio a lo que está ocurriendo», ha reprochado.

A ello, García Martín ha añadido que España vive ahora «la mayor crisis migratoria en décadas», algo que puede ver «cualquier país del entorno de la Unión Europea, que está muy preocupada con las fronteras» en España y su «permeabilidad».