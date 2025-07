El Ayuntamiento destina este verano 1,8 millones en la Operación Coles que llegará a 54 centros públicos

Las obras de mantenimiento correctivo y mejora de las instalaciones de los colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad de Zaragoza supondrán este verano una inversión de 1,8 millones euros del Ayuntamiento de Zaragoza que ejecutará 86 actuaciones en 54 centros educativos de 18 distritos o barrios rurales.

Algunas actuaciones ya se han ido acometiendo desde primavera con el objetivo de solucionar las incidencias más acuciantes sin necesidad de tener que esperar al periodo estival, época en la que se ejecutan esta Operación Coles para reducir afecciones a la comunidad educativa.

No obstante, tanto la cifra económica como el número de centros es posible que aumenten, dado que se reservan fondos para actuaciones más urgentes o de última hora.

«El Ayuntamiento se hace cargo de los costes de limpieza, energía y mantenimiento correctivo o preventivo de los edificios» de los centros educativos públicos de Infantil y Primaria de la ciudad, si bien son de titularidad autonómica, a quien corresponde las obras constructivas de más envergadura consideradas inversión, ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado este miércoles el Centro Público de Educación Especial Alborada, que será uno de los que tengan mejoras, en concreto la pintura interior del edificio, que se acometerá en agosto.

«Los trabajos que se ejecutan desde el Consistorio no pueden superar los 50.000 euros por actuación ni tampoco abordar elementos de nueva construcción, dado que no pasarían el visto bueno del Servicio de Intervención municipal, ya que se considerarían inversiones, una competencia que no está en manos municipales», ha aseverado la alcaldesa.

Si se suman todas las líneas presupuestarias --limpieza, energía y mantenimiento--, «en el mandato entre 2011 y 2015, la inversión total fue de 21.020.475,27 euros; entre 2015 y 2019, se desembolsó 51.776.819,37 euros; en el mandato posterior, de 2019 a 2023, se subió la cifra hasta los 62.080.805,61 euros, de los que 9 millones son obras de mantenimiento correctivo en verano; y en el ecuador de este mandato la cifra económica destinada a colegios ya alcanza los 50.058.600,60 euros», ha detallado Chueca.

Compromiso

La alcaldesa ha remarcado que «los datos, que no llevan a engaño y que son aportados por los técnicos municipales, muestran el compromiso indudable, contundente y claro de este Gobierno con las familias y la comunidad educativa de nuestra ciudad».

En concreto, desde 2023, el equipo de Gobierno de Zaragoza destina 11,2 millones de euros solo en mantenimiento --preventivo, correctivo ordinario y correctivo extraordinario-- de los 88 centros escolares, compuestos de 215 edificios, de Educación Infantil y Primaria que hay en la ciudad.

De estos, en 2025 son 3.753.000 euros en obras para paliar o solucionar problemas de mantenimiento derivados de la edad de los edificios --pintura, ventanas, baños, averías en sistemas de climatización, carpintería, entre otras--.

«Todas estas obras, que van incrementándose cada año y de forma progresiva, se basan en las peticiones formales que realizan los equipos directivos de los centros educativos», ha apuntado la alcaldesa, y «algunas de ellas eran reclamadas desde hace tiempo, y vamos atendiéndolas según la urgencia y la disposición presupuestaria», ha añadido Natalia Chueca.

«Son muchos edificios, construidos en su mayoría hace décadas, con muchos elementos que van envejeciendo y con muchos años de gobiernos de izquierdas donde no se ha efectuado la inversión y prevención que se requería», ha valorado la primera edil.

Obras en 18 distritos o barrios rurales

Por distritos, en el Actur, se actuará en los centros de Hermanos Marx, Cortes de Aragón, Alborada y José Antonio Labordeta; en La Almozara será en Jerónimo Zurita y La Almozara; en Casco Histórico estarán Tenerías y Santo Domingo; en el Centro será el José de Calasanz, el Joaquín Costa, el Miraflores y el Gascón y Marín; y en Delicias, el Ana Mayayo, el Aljafería, el Andrés Manjón, el José María Mir, el Monsalud, y el Ciudad de Zaragoza.

En el Arrabal se trabajará en el Hilarión Gimeno, Tío Jorge, Cándido Domingo, La Estrella, Eugenio López y López, La Jota, Zalfonada, y Lucien Briet; en Las Fuentes, el Julián Sanz Ibáñez y Las Fuentes; en Oliver, en el Fernando El Católico, Jerónimo Blancas y Tomás, y Ramiro Solans; y en San José, en el Tomás Alvira, Calixto Ariño y María Moliner.

El listado se completa en Santa Isabel con intervenciones en el Guillermo Fatás; en Distrito Sur, en Rosales del Canal, Valdespartera y Río Sena; en Torrero, en el Luis Vives y el Sainz de Varanda; y en Universidad, en el César Augusto, Cesáreo Alierta, Doctor Azúa, Margarita Salas, Recarte y Ornat, Rincón de Goya y Basilio Paraíso.

Mientras, en los barrios rurales se beneficiarán el colegio Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos, el Ángel Escoriaza de Cartuja Baja, en el Hermanos Argensola de Montañana; en el Pedro Orós y Juan Pablo Bonet de Movera, y en el Andrés Oliván de San Juan de Mozarrifar.

Adapta tu patio

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, continúa con el proyecto 'Adapta tu Patio'; una iniciativa para naturalizar los recreos de colegios públicos de la ciudad para mitigar los efectos del cambio climático.

El programa, como ha recordado la alcaldesa, tiene «el objetivo de crear espacios más habitables y saludables en los centros escolares, a través de vegetación y zonas de sombra que atenúen las temperaturas y al mismo tiempo fomenten la biodiversidad».

En la actualidad, «ya están hechas las sesiones de diálogo y participación con los cinco centros educativos seleccionados y en los que se invertirán 250.000 euros. Y se han hecho lo planos correspondientes para poder licitar los proyectos a partir de mediados de julio», ha anunciado Natalia Chueca.

Las obras se dividen en dos campañas: patios de verano, que se hacen ahora, y de invierno, se harán en diciembre. Los 3 patios de verano son Marcos Frechín, Emilio Moreno Calvete y Joaquín Costa. En invierno será el turno de Alborada y Domingo Miral.

En concreto, en el Alborada, que ha visitado este miércoles la alcaldesa, se levantará el pavimento en la zona de arbolado pegado a la valla, se colocará terrizo, se trasladarán los bancos bajo el arbolado, se levantará el caucho bajo el columpio, se trasladará el vallado para incluir las casitas dentro del patio, se instalará una pérgola adosada a edificio y bajo ella se pondrán mesas.

Se dibujarán así tres espacios diferentes. En el Espacio de Bienestar se levanta pavimento, se planta césped y se incorporan tres árboles. En el Espacio de Movimiento habrá dos tipos de pavimento, una con césped y otra con terrizo. La zona de césped está pensada para elementos de refugio y juego como el túnel, la rampa y los tocones; y otro espacio con terrizo para juegos de manipulación con agua y arena.

Por último, el Espacio de Desniveles no incluye levantar el pavimento, pero se habilita una zona de juego para todo tipo de niños pero especialmente pensada para poder usar con sillas de ruedas. Se trata de una zona de juegos de desniveles con rampas, se colocará un zócalo en los extremos para las sillas y se dejará una plataforma llana horizontal de paso pegado al edificio para paso hacia la zona de movimiento.