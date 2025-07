Un texto sobre la prohibición de las pantallas en las aulas abre la convocatoria extraordinaria de las PAU

El debate sobre la prohibición de las pantallas en las aulas planteada por varias comunidades autónomas ha sido el tema elegido para el comentario de texto propuesto al alumnado que desde este martes se examina de la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana.

El examen de Castellano: Lengua y Literatura es el primero que afrontan los y las estudiantes. En esta ocasión, la prueba propone un comentario alrededor de un artículo publicado por 'El País' el 24 de marzo y plantea a los estudiantes que argumenten si debería prohibirse el uso de portátiles, tabletas y teléfonos móviles en las aulas.

«Vistos los buenos resultados que ha tenido la prohibición del uso de los móviles en los colegios, tiene sentido plantearse también qué hacer con las otras pantallas, las de las tabletas o los ordenadores. Algunos expertos sostienen que el elevado consumo de contenidos digitales puede estar en la base de la caída del rendimiento escolar y de la pérdida de ciertas habilidades que dependen del entrenamiento cognitivo. Crece la sospecha de que no es solo por la distracción que representan, sino por la forma en que modifican la percepción y el proceso mental del aprendizaje, que hace que tengan más dificultades para fijar la atención», recoge el texto.

«Los medios digitales no tienen por qué desplazar el aprendizaje analógico. Pueden extenderlo o complementarlo, una vez adquiridas las habilidades y el entrenamiento cognitivo necesario para un buen aprendizaje. La cuestión no es pantallas sí o pantallas no. Lo importante es fomentar la capacidad analítica, crítica y creativa de los alumnos, también en relación con las nuevas tecnologías», añade.

Además, la prueba plantea diversas cuestiones de sintaxis y morfología y, en la parte dedicada a la literatura, plantea un texto de 'Historia de una escalera' de Antonio Buero Vallejo.

Más de 5.000 estudiantes

Un total de 5.608 estudiantes se examinan a partir de este martes hasta el jueves 3 de julio en la convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana. De este total, son 471 las personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre las que se presentarán a esta prueba.

Las notas podrán conocerse el día 8 de julio, a partir de las 17.00 horas, a través de la web de la Generalitat y el plazo para solicitar las revisiones será del 9 al 11 de julio. Del total de estudiantes matriculados para realizar la prueba, 3.248 son mujeres y 2.360 hombres. Entre ambos suman 892 personas matriculadas más que el pasado año.

Respecto al número de alumnos por universidades, las que acogerán mayor número de alumnos son las de la provincia de Valencia. Concretamente, la Universitat de València (UV) se sitúa a la cabeza, con 1.637 personas matriculadas, seguida por la de Universitat Politècnica de València (UPV), con 1.448. Le siguen en número de personas la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), con 1.016 estudiantes, la Universidad de Alicante (UA), con 998, y la Universitat Jaume I (UJI), con 509.

El alto número de alumnado matriculado para esta convocatoria «tiene que ver en gran medida con la posibilidad que se ha dado a los estudiantes afectados por la dana de retrasar su convocatoria ordinaria y presentarse en julio», según la Generalitat.

La mayoría de las personas matriculadas para realizar las pruebas de acceso a la universidad son estudiantes de segundo de bachillerato. Así, de las 5.608 personas matriculadas tras culminar esta etapa educativa, 5.079 lo son de bachillerato y de ellas 2.913 son mujeres y 2.166 hombres. Respecto al alumnado procedente de ciclos formativos que se examinará de las pruebas de acceso a la universidad, su cifra asciende a 529, de los que 335 son mujeres y 194 hombres.

El plazo de preinscripción universitaria permanecerá abierto hasta el 4 de julio a las 14.00 horas. Por su parte, la adjudicación inicial de plazas universitarias será el viernes 11 de julio. Posteriormente, y como novedad de este año, será la propia Conselleria quien centralice las adjudicaciones de vacantes como resultado de los movimientos de listas de espera.

Así, tras la primera adjudicación del 11 de julio habrá ocho adjudicaciones que tendrán lugar a las 14.00 horas de los días 18, 24 y 30 de julio; el 4, 11, 18 y 25 de septiembre y por último el 2 de octubre. Los resultados de estas sucesivas adjudicaciones podrán consultarse también en la plataforma de preinscripción. Después de la novena y última adjudicación conjunta, la gestión de adjudicación de plazas en los grados universitarios se realizará directamente desde cada universidad.