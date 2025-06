Azcón pregunta "qué línea roja se tiene que traspasar pra que Sánchez decida que su tiempo ya ha acabado"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes, tras el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE federal, Santos Cerdán, que «el número dos anterior está posiblemente muy cerca también de entrar en la cárcel» y ha preguntado «qué línea roja más se tiene que traspasar par que el presidente del Gobierno decida que su tiempo ya ha acabado y que es necesario consultar a los españoles para que puedan hablar en libertad».

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado que el ingreso de Cerdán en prisión «es un reflejo perfecto de la situación de degradación que viven el PSOE y el Gobierno de España».

«Los escándalos de corrupción, la utilización de las mujeres que ejercen la prostitución por los más altos representantes del Partido Socialista que estamos viendo o los escándalos que tienen que ver con la degeneración de nuestra democracia hacen que lo único que sería sensato por parte del presidente del Gobierno sería dimitir y convocar unas elecciones generales», ha manifestado Jorge Azcón.

A esto ha añadido: «No me cabe duda de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no lo van a hacer por una sencilla razón porque para Pedro Sánchez su prioridad no pasa por las necesidades de los españoles: La prioridad de Pedro Sánchez sigue siendo la que ha sido desde el principio, aferrarse al poder al precio que sea, pagando lo que sea necesario y, evidentemente, el que ahora su número dos haya entrado en la cárcel de Soto del Real es otro signo más de la podredumbre que a día de hoy hay en el Partido Socialista».

Premios de ceoe

Jorge Azcón ha realizado estas declaraciones antes de participar en el acto de entrega de los Premios de CEOE Aragón, donde ha comentado a los medios que «muchísimas de estas empresas son empresas familiares», que suman 28.000 sociedades con unos 165.000 empleados.

«Las pequeñas y las medianas empresas forman parte fundamental del tejido empresarial y, por lo tanto, de la creación de riqueza y de la generación de prosperidad en nuestra comunidad autónoma, y es de justicia reconocer el buen trabajo que muchas de ellas hacen».

Ha realzado la importancia de los documentos de CEOE conocidos como 'White Papers' sobre competitividad, que «hablan de la fiscalidad, de la eficiencia de la administración, de la productividad, de la imagen de marca de Aragón, de la formación, de la necesidad de apostar por el capital humano aragonés».

«Sin duda alguna han hecho un trabajo muy importante en el análisis y en las propuestas que nos están haciendo y, por lo tanto, esa relación cercana y estrecha que hay entre CEOE Aragón y el Gobierno de Aragón es algo que también quiero agradecer».