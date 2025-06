La octava marcha contra Mazón por la dana exige su dimisión, responsabilidades y una reconstrucción "para las personas"

Una octava manifestación recorre este domingo el centro de València para exigir de nuevo la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, así como responsabilidades y una reconstrucción «para las personas».

Convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano, la protesta ha arrancado este domingo sobre las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento de València desde donde recorrerá la calle San Vicente, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet hasta llegar a la plaza de la Virgen.

La manifestación ha estado encabezada por un grupo de tabal i dolçaina, al que le ha seguido una pancarta con el lema 'Mazón Dimissió', con lazo negro en señal de duelo y la foto de Mazón boca abajo. En la cabecera ha estado una representación de asociaciones de víctimas de la dana.

En la protesta han podido verse otros carteles en los que los asistentes reclaman justicia para sus familiares y allegados fallecidos, la dimisión del jefe del Consell. Igualmente, portan imágenes de personas fallecidas.

Los participantes también han gritado consignas como «El 'president' a Picassent», «Asesino» o «Mentre ell menjava, la gent s'ofegava».

Asimismo, conforme avanza, la marcha ha recibido aplausos de ciudadanos congregados en los laterales del recorrido.

Reconstrucción "falsa"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de dar inicio la manifestación, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha denunciado que la reconstrucción tras la dana es «falsa» y «no tiene nada que ver con la realidad».

Álvarez ha manifestado que «hay muchísimas cosas que están por avanzar» como «los ascensores que siguen sin funcionar» porque «hay dinero, pero faltan piezas, mano de obra».

Igualmente, ha lamentado que «hay 13 escuelas que hay que reconstruir de cero, empezar de nuevo». «Los que están en marcha faltan laboratorios, gimnasios, salas de profesores, pero los quieren poner en marcha, de todos modos», ha detallado, al tiempo que ha puesto en valor «la gran labor que los CLES están haciendo mapeando las necesidades».

Asimismo, ha avanzado que la asociación visitará el próximo miércoles, 2 de julio, el valle del Ahr (Alemania) para «comparar cómo se reconstruyó allí y cómo se está reconstruyendo aquí».

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O ha aseverado que continuarán con las manifestaciones «hasta que este señor tenga la dignidad de irse y ponerse a disposición judicial».

«Sé que hoy van a haber muchísimas menos personas, hay personas que habrán cogido las vacaciones el viernes, otras que estarán en apartamentos, en chalets, ya no hay estudiantes, los niños están ya en sus casas. Somos conscientes de ello, habrá medios que dirán que hemos pinchado, no, no hemos pinchado, las familias estamos aquí. Son ocho meses, pero son 243 días sin nuestros familiares. 243 días de más que este señor está ocupando un sitio de jefe de Consell que no debería», ha manifestado Álvarez, quien ha subrayado que Mazón «no puede encabezar ninguna reconstrucción».

"no ha asumido ninguna responsabilidad"

Por su parte, la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana-29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha resaltado que «ocho meses después se sigue pidiendo la dimisión de Mazón porque todavia no ha asumido ninguna responsabilidad de lo que pasó el día 29 de octubre».

«Ocho meses después continuamos pidiendo que la reconstrucción se haga para la seguridad de las personas, para asegurar esa seguridad», ha subrayado, al tiempo que ha incidido en la «importancia» de las emergencias porque «una alerta a tiempo y como tocaba habría salvado muchísimas vidas». «Fue una alerta tarde y mal que ha tenido como resultado 228 víctimas mortales», ha reiterado.

Gradolí ha afirmado que «hay mucha gente que desde casa está dando apoyo»: «Hay gente mayor que por la ola de calor no puede ir, pero que nos da apoyo. Independientemente de la cifra, estamos aquí por dignidad y por pedir la dimisión de Carlos Mazón».

Esta es una noticia de última hora y en evolución que se ampliará y actualizará. Recargue esta página o vuelva a consultarla para obtener más detalles sobre la última hora de esta noticia.