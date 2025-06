Villagrasa (PSOE) critica la política cultural "en blanco" de Jorge Azcón por no haber convocado las ayudas al sector

El diputado autonómico del PSOE y portavoz de Cultura en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha lamentado la «falta de planificación y seriedad» del gobierno de Azcón por no haber convocado aún a estas alturas del año las ayudas al sector cultural aragonés.

«Denunciamos que, tras vivir la Noche en Blanco de políticas culturales en la ciudad de Zaragoza, podemos acreditar la política en blanco del Gobierno de Aragón en cultura, que, con el mayor presupuesto de la historia, mira para otro lado y no atiende las demandas del sector cultural», ha reprochado Villagrasa este domingo frente al Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.

El socialista ha asegurado que su grupo seguirá presentando iniciativas de apoyo al sector cultural aragonés «y de respaldo al derecho que tiene la ciudadanía de acceder a una oferta cultural digna».

Villagrasa ha lamentado que «a estas alturas del año, con el presupuesto prorrogado, el Gobierno de Aragón aún no ha convocado ninguna de las ayudas al sector cultural: ni a lo audiovisual, ni a artes escénicas, ni al sector editorial, ni para las actividades culturales en librerías ni ayudas para asociaciones y fundaciones, ni para arte... ninguna convocatoria», ha enumerado.

«Desde el Departamento de la señora Tomasa Hernández nos dicen que ya saldrán, pero ahora ya no serán tan útiles para la previsión y para trabajar con antelación del sector cultural», ha advertido.

La situación a juicio de Villagrasa resume el proceder del Ejecutivo de Azcón, «que cuando tiene un problema, da una patada al balón para adelante y no hace ni propuestas ni solventa la cuestión».

«El Gobierno de Aragón enmascara la política en blanco en materia cultural con proyectos como el de 'Aragón, Reino de la Luz', en el que dicen que van a invertir 15 millones de euros y no conocemos aún ni uno solo o con apoyos a macroproyectos de la alcaldesa Natalia Chueca como la remodelación de La Lonja o los ataques al patrimonio cada vez que monta un festival en Zaragoza», ha argumentado Villagrasa.

«El sector cultural aragonés no es esto; requiere seriedad, planificación y recursos y un Gobierno de Aragón que no esté en blanco y no mire para otro lado», ha concluido el parlamentario del PSOE.