Una nueva línea orbital de EMT interconectará barrios norte con sur, hospitales y centros comerciales en València

La EMT ultima su primer gran Plan Director para el periodo 2025-2030, que contiene los objetivos de la compañía, las líneas estratégicas y las actuaciones a desarrollar a nivel de red de transporte en autobús de la ciudad de València. Entre las grandes novedades está la creación de una nueva línea orbital, la C99, que recorre toda la ciudad, con interconexión entre hospitales y centros comerciales, y la puesta en marcha de dos nuevas líneas que reforzarán la llegada del transporte a los dos extremos norte y sur.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha subrayado que este plan «permite a la EMT afrontar los retos de movilidad de la ciudad, tanto desde la perspectiva inmediata de provisión de servicios de transporte, como desde la visión a medio plazo, teniendo en cuenta la evolución de las variables socioeconómicas de la ciudad de Valencia, las nuevas tecnologías y, por supuesto, las demandas de movilidad de la ciudadanía», según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

De este modo, ha asegurado que con la nueva línea orbital «València facilitará y mejorará las conexiones intermodales no sólo de los habitantes de la ciudad, sino de todas las personas del área metropolitana que se desplazan a diario a los múltiples centros atractores del municipio», como son zonas comerciales, hospitales, edificios administrativos o educativos.

La línea orbital es el resultado de la «fuerte relación de movilidad» entre las zonas del norte y del sur evidenciadas a través de la interacción y trasbordos entre las líneas 98 y 99, «que ha puesto de relieve la idoneidad de crear una línea circular de altas prestaciones para atender esta demanda creciente», ha apuntado la administración local.

La implementación de las propuestas del Plan incluye la puesta en marcha de la nueva línea circular u orbital C99, que circulará por el Bulevar Sur, el eje Valle de la Ballestera - Joaquín Ballester - Reus/ Ruaya, por Primado Reig y Tarongers y finalmente las calles Serrería, Ibiza y Menorca.

Las posibilades de intermodalidad con el resto de modos de transporte del área metropolitana, mediante una única línea, se verán incrementadas «enormemente», ya que esta línea permitirá que no sólo la «práctica totalidad» de los ciudadanos de la capital del Túria puedan llegar a cualquier punto con un máximo de un transbordo, sino que una buena parte los habitantes de los municipios del área metropolitana también alcancen esos niveles de accesibilidad. Consiste en «poder llegar a todos los puntos importantes de la ciudad desde fuera, con un transbordo como máximo».

La nueva línea C99 se convertirá en «un gran distribuidor de viajes» desde la red de metro hacia barrios y equipamientos de València a los que Metrovalencia no llega, ya que se conectará con todas las líneas de metro en numerosos puntos: con las líneas 1 y 2 en las paradas de Safranar y Túria; con las líneas 3 y 9 en las paradas de Nou d'Octubre y Benimaclet; con la línea 5 también en Nou d'Octubre y en Marítim; y con la línea 7 en las paradas de Safranar y Marítim.

Los transbordos con las líneas de tranvía también serán posible en numerosos puntos con la línea 4 en Benimaclet y a lo largo de la Av. Tarongers; con la línea 6 en Benimaclet y Vicente Zaragozá; con la línea 8 en Marítim; con la línea 10 en Ciutat de les Arts i les Ciències y con las futuras líneas 11 y 12 en la futuras paradas de la C/ Menorca y de La Fe, respectivamente.

Conexión con todo tipo de transporte público

Asimismo, se facilitará que las personas que acceden a València en los autobuses metropolitanos puedan llegar a numerosos equipamientos de la ciudad con un sólo transbordo, ya que la nueva línea C99 tendrá paradas concurrentes con los corredores de Metrobús de l'Horta Oest en Nou d'Octubre; de l'Horta Sud en la Cruz Cubierta; de Camp de Túria a la altura de Nuevo Centro (Av. Pío XII); y de l'Horta Nord en la calle Sagunt y avenida Constitución.

Los centros comerciales de El Saler, Aqua, Nuevo Centro y Campanar estarán directamente conectados por esta línea, así como la estación de tren de El Cabanyal, la Ciutat de les Arts i les Ciències o el campus de Tarongers, instalaciones deportivas como el Roig Arena y los hospitales de La Fe, Ascires, General, 9 d'Octubre, IVO, Centro de Salud de Campanar en la antigua Fe, Centro de Investigación Sanitaria y Biomédica y Vithas Túria, entre otros.

«Con esta línea, 18 barrios del norte de la ciudad quedarán conectados con once barrios del sur de Valencia mediante una línea directa, y viceversa. Los habitantes de once barrios del sur de la ciudad podrán desplazarse sin necesidad de transbordo a 18 barrios del Norte, situación que hoy en día no es posible», ha explicado Carbonell.

La línea será la que más viajeros transportará de la ciudad y circulará con una frecuencia de paso de ocho minutos, lo cual implica «una mejora» con respecto a la oferta actual, en especial en la zona norte del recorrido de la misma. El Plan de Adquisiciones de flota contemplado en el Plan Director permitirá incorporar más autobuses si las necesidades de demanda así lo indican.

Dos nuevas líneas para conectar

De forma complementaria se crean dos nuevas líneas que reforzarán los tramos de mayor tensión de demanda de las zonas este y oeste, concretamente la línea 44 y 46. En la zona este, una nueva línea 44 reforzará el servicio entre el Centro Hospitalario la Fe con la zona Norte del Marítimo a través del Bulevar Sur y eje de Serrería, lo que reduce las actuales tensiones de demanda.

En la zona oeste será la nueva línea 46 será la que conecte Benicalap con el Hospital General. Además de asumir las actuales conexiones entre el Hospital General y el Palacio de Congresos servidos por la línea 99, la ampliación hasta Benicalap dará servicio a calles que ahora no disponen de servicio de bus.