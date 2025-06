PNV, "decepcionado" por "la falta de compromiso claro" de EH Bildu en el Pacto de Salud

El portavoz del grupo parlamentario de EAJ-PNV y burukide del Euskadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, ha mostrado su «decepción» por «la falta de un compromiso claro con la salud» de EH Bildu, a quien le ha achacado que «no ha estado a la altura» para acordar, aportar y sumar al Pacto de Salud vasco.

Díez Antxustegi ha recriminado a la coalición abertzale que, «cuando hablamos de la salud no vale la ambigüedad, ni perderse en juegos de palabras», durante la valoración que ha realizado este sábado en Vitoria-Gasteiz sobre el Pacto vasco de Salud.

El portavoz jeltzale ha trasladado su «decepción, porque ha habido partidos que no han estado a la altura cuando se ha hablado de una de las cuestiones que más preocupa a la sociedad vasca, la salud». «Cuando hablamos de la salud no vale la ambigüedad, no vale perderse en juegos de palabras. Si nos preocupa la salud tenemos que tener un compromiso claro con la salud y Bildu no lo ha tenido», ha zanjado.

Una herramienta

Por otra parte, ha calificado como «un éxito» el Pacto de Salud, con la participación de «más de 500 expertos que han dedicado su tiempo, esfuerzo y conocimientos a aportar para mejorar el sistema público de salud en Euskadi».

«Han aprobado 24 documentos que han salido adelante, o con unanimidad o con una mayoría muy, muy amplia, y ahora vamos a tener una herramienta para seguir aplicando medidas y seguir mejorando el sistema público de salud en Euskadi», ha valorado.