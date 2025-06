La Macarena propone al restaurador Pedro Manzano para la nueva intervención sobre la Virgen con supervisión del IAPH

La junta de gobierno de la hermandad de la Macarena ha aprobado proponer al cabildo de la entidad, a reunir en una sesión extraordinaria pendiente de ser convocada, que el conservador-restaurador Pedro Manzano Beltrán se ocupe de la nueva intervención prevista en la talla de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, con asesoría, seguimiento y supervisión técnico-científica del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Así lo ha anunciado este viernes la hermandad, exponiendo que tanto Pedro Manzano como los técnicos del IAPH coinciden en la necesidad de realizar «nuevas pruebas diagnósticas y análisis científico técnicos» para profundizar en el estado de conservación actual de la talla en las instalaciones del IAPH.

Asimismo, la hermandad ha indicado que la junta de gobierno ha aprobado la creación de una comisión de expertos multidisciplinar y una comisión de seguimiento y control.

Ello, tras la reciente reunión extraordinaria celebrada por la junta de gobierno la noche del lunes y la madrugada del martes, en torno a la controvertida actuación de conservación acometida en la talla de la Virgen, ante cuyo resultado y las voces contrarias al mismo, la entidad promovió una intervención de urgencia en la imagen para restituir las facciones originales de la misma y corregir así la «alteración estética no buscada» que se apreciaba en el rostro de la figura, de gran devoción en la ciudad.

Concentración de protesta

La tarde del pasado lunes, en ese sentido, los aledaños de la basílica de la Macarena eran el escenario de una nutrida concentración de varios cientos de personas reunidas en señal de rechazo a la actuación y en demanda de medidas como dimisiones entre la junta de gobierno, una movilización promovida de manera anónima y que había circulado por las redes sociales y los medios de comunicación.

En ese marco, la junta de gobierno de la hermandad de la Macarena, tras la citada reunión extraordinaria en cabildo de oficiales, pedía de nuevo «perdón a todos los hermanos y devotos por el daño moral y devocional que haya podido provocarles las decisiones tomadas»; pues el asunto ha desencadenado una de las mayores crisis vividas en el seno de la hermandad.

La entidad explicaba al respecto que en mayo de 2024 encargó al profesor Francisco Arquillo Torres un informe sobre el estado de conservación de sus imágenes titulares, recordando que lleva desde 1978 «depositando su confianza en este prestigioso profesional» y destacando que en el citado informe figuraba que el criterio a aplicar sería «el mismo que ha venido aplicándose en las operaciones de mantenimiento realizadas tras la restauración integral de las tres imágenes» en 1984, es decir, «observando el más absoluto respeto a la autenticidad y evitando cambios en el aspecto estético externo», según invoca la junta de gobierno con relación a dicho documento.

Vieron "idóneo el aspecto" de la talla para reponerla al culto

A partir de ahí, según la junta de gobierno, ya el 6 de junio fue firmado un contrato entre la hermandad y la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), entidad sin ánimo de lucro que se dedica a colaborar en proyectos de investigación con empresas y entidades públicas o privadas«; y posteriormente, »una vez que el profesor Arquillo comunicó que los trabajos encomendados estaban finalizados el viernes 20 de junio, los oficiales de junta responsables del seguimiento de las tareas estimaron que el aspecto« de la talla era »idóneo para ser respuesta al culto".

«Sin embargo, y según aparece en el informe resumido del profesor Arquillo», puntualiza la junta de gobierno, en ese momento preciso, según dicho informe de Arquillo, «aún no le habían sido colocadas las pestañas realizadas utilizando la plantilla de la restauración de 1978», siendo por tanto «la última operación que se efectúa para no afectar (las pestañas) por la pulverización de protección superficial que se le aplica a la policromía»; con lo que estas «se colocaron momentos antes de vestirla», asumiendo con ello que era «posible que se desplazaran cerrando parte de los ojos al no estar el adhesivo completamente seco».

«A pesar del cambio de aspecto provocado por las nuevas pestañas y las consultas al profesor Arquillo, este indicó que era un efecto transitorio producto de dicho cambio», aseguraba la junta de gobierno, reconociendo que «tras situar a la Virgen ya en el camarín, su aspecto seguía suscitando dudas entre los oficiales de la junta»; pero aunque «se intentó contactar en reiteradas ocasiones con el profesor Arquillo», no fue posible «al haberse ido ya de la basílica».

Una decisión "errónea"

«Al no ser posible, y a pocas horas de la apertura al público de la basílica, se decidió de manera errónea reponerla al culto tal y como estaba», explicaba la junta de gobierno de la hermandad, sobre los momentos previos a comenzar la controversia.

Ya la mañana del sábado 21 de junio, según la entidad, «ante la persistencia de ese efecto estético no deseado» en el rostro de la imagen, «se requirió la presencia del profesor Arquillo en la basílica, además de otros expertos, para analizar una posible solución»; extremo este que motivó la también discutida decisión de «cerrar el templo para actuar lo antes posible».

«Dichas labores de restablecimiento estético no pudieron culminarse antes de la hora de apertura de la basílica por la tarde, extendiéndose durante la noche una vez cerrado el templo. Esta intervención, bajo la supervisión del conservador de bienes muebles de la hermandad fue ejecutada por el escultor imaginero Esteban Sánchez Rosado», precisa la junta de gobierno, agregando que «en aras de la transparencia y para que los hermanos y devotos comprobaran por sí mismos el estado de la Virgen, se decidió ponerla en veneración extraordinaria durante tres días en el presbiterio bajo de la basílica», periodo en el que aconteció la mencionada concentración de protesta en repulsa a lo acontecido y en demanda de dimisiones.

Un "informe definitivo más extenso"

La junta de gobierno informaba además de que el profesor Arquillo había entregado un «informe resumido» de la intervención acometida en la talla, paso previo a un «informe definitivo más extenso»; analizando así «los trabajos llevados a cabo, comparándolos con el informe de mayo de 2024 a fin de dilucidar el posible origen de la alteración en el resultado esperado» y consultando para ello con «especialistas de reconocido prestigio» para «actuar en consecuencia».

En cualquier caso, la junta de gobierno aprobaba ya esa madrugada que el IAPH «realice las labores de supervisión técnica de dichas actuaciones» y «una vez finalizado todo este proceso, se convocará un cabildo general extraordinario para, en base a los resultados, determinar cuantas medidas se vayan a adoptar»; además de que el mayordomo y el prioste de la talla de Nuestra Señora de la Esperanza, Enrique Espinosa de los Monteros y Miguel Ángel Fernández Almagro, «han presentado su dimisión», efectiva «una vez resuelta la incidencia».