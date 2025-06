Una gestora de emergencias del 112 asegura que el 29O "vivían desbordados" ya desde las 15.00 horas

Una gestora de emergencias del 112 en la Comunitat Valenciana que el 29 de octubre hizo las funciones de coordinadora ha explicado como testigo ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la riada, que ese día «vivían desbordados» ya desde las 15.00 horas y ha detallado que a última hora de la tarde un familiar le avisó de que su propia casa se había inundado.

Así lo ha detallado este viernes en su comparecencia ante la magistrada a la que ha señalado que todas las llamadas atendidas se informan y se remiten siempre a Emergencias, entre otras agencias del CoordCom, la plataforma interna de comunicación del 112. También ha afirmado que no hubo una reunión previa preparatoria de la dana y cree que los refuerzos fueron porque les avisaron esa misma tarde.

La técnico ha precisado que, como coordinadora, reciben los avisos que han gestionado los gestores, revisan que estén bien y, en el caso de que haya alguna policía no integrada en el CoordCom, los coordinadores le llaman porque al resto les llega de forma directa por la plataforma, según ha podido saber Europa Press de su declaración.

Los gestores clickan en el aviso que, a través del CoordCom, llega inmediatamente a las agencias integradas, ha precisado. Según su declaración, es posible que el Centro de Coordinación de Emergencias no responda a los avisos porque están «desbordados» pero ha confirmado que les llegan.

Asimismo, para contactar, si bien tienen un listado de teléfonos, lo que utilizan normalmente es la pestaña usada por los gestores, que incluye un botón para llamar a las policías no integradas. El día de la dana ha explicado que los gestores recopilaron la información de localización de las personas que avisaban por problemas; ese aviso se clasificaba y se ejecuta el plan que aparece, ya sea comunicarlo a bomberos, policía o emergencias, en función de lo que prevea ese plan.

Clickando en el envío se pasa al Centro de Coordinación de Emergencias. El coordinador supervisa con ese aviso, aunque no pasa a coordinación en caso de ser una operativa extraordinaria.

En su caso, ha explicado su trabajo el 29O: entró a las 15.00 y ya estaban «saturados» y con «cola de avisos» y los buzones llenos, por lo que le dijeron que se pusiera a contactar con las Policías Locales no integradas en el CoordCom. Asimismo, ha apuntado que hay veces que los organismos se «desbordan» y a ellos les «saltan» los avisos para que no se pierdan, por lo que también intentó contactar con Guardia Civil o lo volvía a enviar para que no se pasara.

Localidades

Personalmente, trató de contactar con la Policía Local de Utiel y otras de la zona pero «si no se trataba de una cosa de vida o muerte no te podía atender, porque estaba desbordado», ha trasladado a la jueza. De hecho, ha puesto como ejemplo que en Cheste no le pudieron atender porque había cinco niños pendientes de rescate y, con eso, se crea un aviso. La técnico ha manifestado que esos primeros avisos recibidos fueron de Utiel, Carlet, Turís, Monsterrat o Chiva.

Un tercer nivel es el momento cuando aparece el plan y se envía y se puede ver el índice, ya sea de salvamento por rescate a personas o ssalvamento por incomunicados, así como lo que la persona que llama alerta, y ha subrayado que, de todo eso tiene conocimiento el Centro de Coordinación de Emergencias porque le llega a través del Coordcom.

Según su declaración, cuando llegó al centro estaba todo ocupado en la Sala del 112, con cinco o seis filas de cuatro personas de operadores más otra de coordinadores y otra sala anexa y el barracón, que desconoce su nivel de ocupación.

Y se quedó con otra compañera en la sala dos. Desde su llegada, a las 15.00, estaban «desbordados» y, a partir de las 17.00 horas, el ritmo fue igual o superior. En todo caso, ha manifestado que la sala no deja de trabajar por esa saturación.

Asimismo, ha confirmado que hubo hasta las 18.00 otros avisos que cogió por crecidas de barrancos en Alginet o Godelleta; a partir de esa hora de Massanassa; Quart o Picassent y Picanya --desbordamiento--. Esa información se traslada a los organismos competentes como Policía Local, Bomberos o Emergencias y Policía de la Generalitat.

Según la técnico, familiares suyos de Paiporta llamaron a partir de las 19.00 al 112 pero les llegaba un mensaje de que el teléfono no existía. Y ella, cuando volvió al día siguiente a l'Eliana, le describieron la noche como «terrorífica».